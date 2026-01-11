Skandal u Njemačkoj
FT: Elitna postrojba njemačke vojske optužena za seksualno uznemiravanje i nacističke pozdrave
Njemačke oružane snage zahvatio je skandal vezan uz seksualno uznemiravanje, krajnje desni ekstremizam i uporabu droga u elitnoj postrojbi, što prijeti potkopati napore za jačanje vojske i povećanje novačenja.
Javni tužitelji ispituju više od desetak optužbi protiv vojnika 26. padobranske pukovnije, zračno-desantne postrojbe vojske sa sjedištem u gradu Zweibrückenu u jugozapadnoj saveznoj pokrajini Porajnje-Falačka.
Istrage obuhvaćaju navode da su vojnici iz te elitne jedinice nosili uniforme nalik nacističkima i koristili droge, piše Financial Times.
Ministar obrane Boris Pistorius izjavio je da je „zgrožen“ otkrićima, naglasivši da su ona „u potpunoj suprotnosti s temeljnim vrijednostima Bundeswehra“, njemačkih oružanih snaga.
No skandal je bacio sjenu na ovotjedno pokretanje novog programa namijenjenog privlačenju 18-godišnjaka u novi oblik dobrovoljne vojne službe, u trenutku kada Njemačka nastoji ojačati svoje oružane snage uslijed strahova od ruske agresije.
Afera je otvorila pitanja o kulturi unutar vojske u vrijeme kada ona traži veću ulogu u zemlji i inozemstvu, a kancelar Friedrich Merz obećava da će Bundeswehr učiniti najjačom konvencionalnom vojskom u Europi.
Agnieszka Brugger, zastupnica Zelenih i članica odbora za obranu Bundestaga, upozorila je da optužbe ne kaljaju samo jednu jedinicu, već i „važnu službu koju obavlja toliko mnogo vojnika“.
Dodala je: „Ovo predstavlja ogroman problem u ozbiljnom trenutku, kada Bundeswehr i naši političari trebaju privući najsposobnije ljude u vojnu službu.“
- padobranska pukovnija jedna je od najelitnijih postrojbi njemačkih oružanih snaga. Sastavljena od oko 1.700 vojnika, sudjelovala je u inozemnim misijama i evakuacijama iz ratnih zona u zemljama poput Afganistana, Malija i Sudana.
Optužbe su prvi put dospjele u javnost u listopadu, kada je lokalni list zaprimio anonimnu dojavu da se neki vojnici u pukovniji istražuju zbog izvođenja Hitlerova pozdrava, fotografiranja muških i ženskih kolega pod tuševima, uporabe droga i nošenja nacističkih uniformi.
Vojska je potom potvrdila da je u tišini provodila istragu nakon što je u lipnju ove godine zaprimila pritužbe od pripadnica padobranaca, koje čine oko 5 posto postrojbe.
Također je otkriveno da je zapovjednik jedinice, pukovnik Oliver Henkel, smijenjen s dužnosti. Lokalni emiter koji je pribavio kopiju njegova oproštajnog govora naveo je da je Henkel porekao bilo kakvu povezanost promjene dužnosti s optužbama te rekao: „Imam čistu savjest i uvjeren sam da će istina i pravda na kraju prevladati.“
Optužbe su se u međuvremenu umnožile.
Frankfurter Allgemeine Zeitung prošlog je tjedna objavio opsežnu i potresnu istragu, pozivajući se na izvore iz vojske koji tvrde da je u Zweibrückenu djelovala „krajnje desna, otvoreno antisemitska klika“ koja je koristila uvrede poput „židovska svinjo“. Žene su bile izložene pornografskim šalama i prijetnjama silovanjem, kao i kolegama koji su im pokazivali genitalije.
General s tri zvjezdice Harald Gante rekao je listu da je bio „gotovo bez riječi“ kada je saznao što se događalo u Zweibrückenu. „I zbog samih događaja, ali i zbog načina na koji su bili rješavani.“
Dobro ponašanje i utjelovljenje demokratskih vrijednosti, dodao je Gante, ono je što razlikuje Bundeswehr „od ruskih vojnika“ – upozorenje koje je došlo samo nekoliko dana prije nego što je Merz obećao da će njemačke snage imati ulogu u osiguravanju svakog budućeg primirja u Ukrajini.
U četvrtak je magazin Der Spiegel izvijestio o dodatnim optužbama, uključujući tvrdnje da je zapovjednik satnije uperio djelomično napunjeni pištolj u lica dvojice vojnika. Jedan je vojnik, navodi se, morao na operaciju nakon što je zadobio „ponovljene udarce u genitalno područje i glavu“ od strane instruktora.
Kako je razmjer optužbi postajao sve jasniji, Pistorius je naišao na kritike dijela zastupnika Bundestaga i njemačkih medija jer je čekao do prosinca da se javno oglasi.
Ukupno je Bundeswehr istraživao 55 osumnjičenih, rekao je glasnogovornik vojske za Financial Times. Trojica vojnika već su otpuštena, a protiv još 19 vode se postupci za otkaz. Šesnaest slučajeva proslijeđeno je javnim tužiteljima na kaznenu istragu, uglavnom zbog kaznenih djela povezanih s drogom, ali i zbog govora mržnje i uporabe zabranjenih ekstremističkih simbola.
Vojska je također pokrenula takozvani „akcijski plan za zračno-desantne snage“, s ciljem promicanja boljeg zapovijedanja i jasnijeg obrazovanja o vrijednostima unutar oružanih snaga.
„Nasilje, seksizam i ekstremizam nemaju mjesta u našem Bundeswehru“, rekao je glasnogovornik. „Od naših vojnika i civilnih zaposlenika očekujemo da se aktivno zauzimaju za slobodni demokratski poredak i da ga štite. Ondje gdje to nije slučaj, djelujemo odlučno.“
Ovo nije prvi takav skandal s kojim se Bundeswehr suočio. Godine 2020. ministarstvo obrane raspustilo je cijelu elitnu postrojbu specijalnih snaga, upozorivši da je njezino „toksično vodstvo“ „razvilo i poticalo ekstremističke tendencije“.
Godine 2022. bivši vojnik osuđen je na više od pet godina zatvora zbog planiranja atentata na političare, dok se predstavljao kao sirijski izbjeglica.
Thomas Röwekamp, zastupnik i predsjednik odbora za obranu, rekao je u intervjuu za javni radio Deutschlandfunk da su optužbe „zgrožavajuće“ i „neprihvatljive“, ali je naglasio da one ne predstavljaju svih 180.000 njemačkih vojnika.
Studija objavljena prošle godine od strane vlastitog Centra za vojnu povijest i društvene znanosti pokazala je da samo 0,4 posto vojnika pokazuje desničarske ekstremističke stavove – manje od stope veće od 5 posto za koju autori navode da vrijedi za opću populaciju.
