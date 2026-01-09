Habijan o optužbama za političku trgovinu: Identičnu situaciju imate u Njemačkoj

"U ovom slučaju u vremenski kontekst. Mi se nalazimo u jednom dužem periodu, kada niti na poziciji predsjednika ili predsjednice Vrhovnog suda, ali isto tako, ako govorimo o pozicijama, tri mjesta na Ustavnom sudu zapravo su nepopunjena. Naravno da nam je bio cilj jednom pozitivnom inicijativom izaći i ponuditi da se ova situacija, kad govorimo o upražnjenim mjestima riješi. Narativ u kojem je oporba željela ovaj prijedlog prikazati kao trgovinu, treba apsolutno odbaciti, jer u ovom slučaju doista nema razloga, niti možemo govoriti o bilo kakvoj trgovini", rekao je Habijan za HRT.