Habijan o optužbama za političku trgovinu: Identičnu situaciju imate u Njemačkoj
Ministar pravosuđa Damir Habijan komentirao je povezivanje izbora sudaca, kojemu su se žestoko suprotstavili oporba i predsjednik Republike.
Nakon što je premijer Andrej Plenković objavio da HDZ želi u povezanom procesu izabrati predsjednika Vrhovnog suda i tri ustavna suca, ne prestaju se nizati reakcije na političkoj sceni. Iz SDP-a ponavljaju da neće pristati na to da HDZ ima većinu u Ustavnom sudu, a nakon jučerašnjeg priopćenja pred kamere je stao i predsjednik Zoran Milanović.
Habijan je rekao da stvar treba staviti u jedan kontekst.
"Ne možemo govoriti o bilokakvoj trgovini"
"U ovom slučaju u vremenski kontekst. Mi se nalazimo u jednom dužem periodu, kada niti na poziciji predsjednika ili predsjednice Vrhovnog suda, ali isto tako, ako govorimo o pozicijama, tri mjesta na Ustavnom sudu zapravo su nepopunjena. Naravno da nam je bio cilj jednom pozitivnom inicijativom izaći i ponuditi da se ova situacija, kad govorimo o upražnjenim mjestima riješi. Narativ u kojem je oporba željela ovaj prijedlog prikazati kao trgovinu, treba apsolutno odbaciti, jer u ovom slučaju doista nema razloga, niti možemo govoriti o bilo kakvoj trgovini", rekao je Habijan za HRT.
Mišljenja je da je svima u interesu da se to pitanje riješi.
"Dužnost je i Hrvatskog sabora, ali i saborskih zastupnika, da izaberu i Ustavne suce i predsjednika Vrhovnog suda. U protivnom, dolazimo u situaciju koja mislim da za nikog nije dobra. Dakle, da imamo situaciju da na Ustavnom sudu imamo odnos nepopunjeni, prije svega Ustavni sud i neku pat poziciju ili odnos pet naprema pet, ili da nemamo popunjeno mjesto predsjednice ili predsjednika Vrhovnog suda. Mislim da to oporbi nije sigurno u interesu, rekao je.
Politički postupak
Istaknuo je da je takav trenutak da oporba mora shvatiti situaciju.
"Ako želimo raditi u interesu države i hrvatskih institucija, onda mislim da će oporba shvatiti i ovaj konstruktivni prijedlog i ovu pozitivnu inicijativu i namjeru. Ovo rješenje, kada govorimo o Ustavnom sudu i načinu predlaganja kandidata, nije samo nešto što je svojstveno za Republiku Hrvatsku. Tu se stvorio jedan narativ da se radi o nekom političkom izboru. Ovo je jedna pozitivna inicijativa da se ta mjesta popune. Taj politički postupak nije svojstven samo za Hrvatsku, isto identično rješenje imate u Njemačkoj", objasnio je.
Milanović i oporba
Naglasio je da se znaju koji su uvjeti i samim zakonom propisani da bi netko uopće došao u poziciju da se kandidira i kasnije bio i izabran. Komentirao je i izjave Zorana Milanovića i oporbe.
"Kada se govori o predsjedniku Milanoviću, treba ukazati na njegovu konzistentnost, kao što treba ukazati i na neprincipijelnost i licemjere oporbe. Pogotovo jučerašnje izjave koje je dao predsjednik SDP-a Hajdaš Dončić. Sjetimo se i ovog prethodnog poziva za predsjednika ili predsjednicu Vrhovnog suda koji je zapravo završen nezakonito. Dakle, predsjednik države za kolegicu Aleksandru Maganić trebao je vrlo jasno predložiti i zatražiti mišljenje od opće sjednice Vrhovnog suda, isto tako odbora za pravosuđe. To se nije dogodilo. Toliko o tome tko se držao zakona i tko se držao Ustava", rekao je.
"Ustavni suci sigurno nisu produžena ruka HDZ-a"
Istaknuo je kako se sada pokušava ponovno HDZ-u i vladajućoj većini ukazati da nešto radi što je protivno ili nazivati to trgovinom.
"Ustavni suci, bez obzira da li su predloženi od HDZ-a, sigurno nisu produžena ruka HDZ-a. Ako pogledate prošlu konstelaciju ili odluke koje je donosio Ustavni sud u ovom sazivu, 98% odluka je doneseno u omjeru 10 naprema 3", dodao je.
Mišljenja je da svaka osoba koja je stručna, koja za sobom ima kvalitetan rad, koja može na intervjuu pokazati da to zaslužuje, dobit će podršku.
