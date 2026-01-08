"Pucajte odmah, pitajte kasnije": Danska vojska dobila zeleno svjetlo da otvori vatru i na Amerikance

Odd ANDERSEN / AFP

Danski vojnici moraju otvoriti vatru čak i bez zapovijedi ako bi američke snage pokušale silom zauzeti Grenland, prema direktivi iz 1952. godine za koju je dansko ministarstvo obrane potvrdilo da je i dalje na snazi, izvijestili su domaći mediji.

Zapovijed iz 1952. i dalje na snazi

Prema toj stalnoj zapovijedi, vojnici su obvezni djelovati bez čekanja naredbi ako bi netko izvršio invaziju na danski teritorij, uključujući i američke snage koje bi pokušale preuzeti Grenland. Direktivu su za list Berlingske potvrdili Zapovjedništvo obrane i Ministarstvo obrane.

Nalog zahtijeva da pripadnici danske vojske „odmah započnu borbu“ protiv svakog napada na danski teritorij, bez čekanja zapovijedi, čak i ako zapovjednici nisu svjesni da je rat službeno proglašen.

Direktiva je ponovno došla u fokus nakon što je američki predsjednik Donald Trump više puta zaprijetio da bi, ako bude potrebno, silom preuzeo kontrolu nad Grenlandom, opisavši arktički teritorij kao ključan za nacionalnu sigurnost SAD-a, prenosi Euronews.

Zauzimanje Grenlanda = kraj NATO-a

Danska premijerka Mette Frederiksen izjavila je ovoga tjedna da bi vojni pokušaj zauzimanja Grenlanda, autonomnog teritorija unutar Kraljevine Danske, značio kraj NATO-a.

„Ako Sjedinjene Američke Države odluče vojno napasti drugu članicu NATO-a, tada sve prestaje“, rekla je Frederiksen u ponedjeljak za dansku televiziju TV2.

„To uključuje i NATO te sigurnost koja postoji od završetka Drugog svjetskog rata.“

Direktiva iz 1952. godine navodi da se na napad mora odgovoriti bez oklijevanja i bez traženja dodatnih odobrenja. Ministarstvo obrane potvrdilo je za Berlingske da je nalog „i dalje na snazi“, prenijeli su danski i grenlandski mediji.

Tko je zadužen za obranu Grenlanda?

Arktičko zapovjedništvo, vojno tijelo Danske zaduženo za Grenland, procijenilo bi predstavlja li neka situacija napad, u skladu s postojećim procedurama.

Direktiva je donesena nakon nacističkog napada na Dansku u travnju 1940., kada je došlo do prekida komunikacija i brojni vojni odredi nisu znali kako reagirati, navodi Danska nacionalna enciklopedija.

Cilj naloga je osigurati da se oružane snage uključe u borbu u slučaju napada bez potrebe za posebnim zapovijedima.

I danska i grenlandska vlada odbacuju Trumpove prijedloge o kupnji ili preuzimanju otoka.

Sastanak na visokoj razini u pripremi

U međuvremenu, Danska je pozdravila najavljeni sastanak sa Sjedinjenim Državama sljedećeg tjedna, na kojem će se raspravljati o Trumpovom obnovljenom pritisku da Grenland dođe pod američku kontrolu.

„Ovo je dijalog koji je potreban, a koji je zatražila vlada zajedno s grenlandskom vladom“, rekao je danski ministar obrane Troels Lund Poulsen za televiziju DR u četvrtak.

Američki državni tajnik Marco Rubio izjavio je u srijedu da će se sastanak o Grenlandu održati sljedeći tjedan, ne navodeći detalje o vremenu, mjestu ni sudionicima.

„Nisam ovdje da govorim o Danskoj ili vojnoj intervenciji. Sastat ću se s njima sljedeći tjedan i tada ćemo o svemu razgovarati“, rekao je Rubio novinarima na Capitol Hillu.

56 tisuća stanovnika

Grenlandska vlada potvrdila je za danski javni servis DR da će sudjelovati na sastanku između Danske i SAD-a.

„Ništa o Grenlandu bez Grenlanda. Naravno da ćemo biti tamo. Mi smo ti koji smo zatražili sastanak“, rekla je grenlandska ministrica vanjskih poslova Vivian Motzfeldt.

Grenland, čijih se 80 posto teritorija nalazi sjeverno od Arktičkog kruga, ima oko 56.000 stanovnika, uglavnom Inuita.