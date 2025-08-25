„Gdje je bijes“ i solidarnost međunarodnih novinara?

Mohamad Elmasry, profesor medijskih studija na Institutu za poslijediplomske studije u Dohi, kaže da je „ostao bez riječi“ nakon posljednjeg smrtonosnog izraelskog napada na novinare u Gazi.
„Izrael je u ratu s novinarstvom i novinarima od samog početka rata“, rekao je Mohamad Elmasry za Al Jazeeru. „Oni to ne skrivaju. Vrlo su otvoreni u vezi s tim.
„Ali pitanje koje ja imam glasi: gdje su međunarodni novinari? Gdje je The New York Times? Gdje je CNN? Gdje su veliki mainstream zapadni mediji?
„Jer kad su novinari Charlie Hebdoa ubijeni 2015., to je izazvalo globalni bijes mjesecima. Bila je to glavna tema u svakom zapadnom mediju. I ja sam tada pohvalio novinare jer su stali u obranu svojih kolega. Ali sada, gdje je taj bijes?“
Podsjetimo, Izrael je danas pogodio bolnicu Nasser u Gazi i ubio najmanje 15 ljudi, uključujući četiri novinara, izvijestili su palestinski zdravstveni dužnosnici. Ubijeni su:
- Hussam al-Masri – Reuters
- Mohammad Salama – Al Jazeera
- Mariam Abu Daqqa – The Independent Arabic i AP
- Moaz Abu Taha – Freelance novinar
