Smrtonosni izraelski napad

„Gdje je bijes“ i solidarnost međunarodnih novinara?

N1 Info
25. kol. 2025. 16:07
A person holds a placard during a vigil in solidarity with journalists killed in Gaza, outside St George’s Cathedral in Cape Town, South Africa, August 13, 2025
REUTERS/Esa Alexander

Mohamad Elmasry, profesor medijskih studija na Institutu za poslijediplomske studije u Dohi, kaže da je „ostao bez riječi“ nakon posljednjeg smrtonosnog izraelskog napada na novinare u Gazi.

„Izrael je u ratu s novinarstvom i novinarima od samog početka rata“, rekao je Mohamad Elmasry za Al Jazeeru. „Oni to ne skrivaju. Vrlo su otvoreni u vezi s tim.

„Ali pitanje koje ja imam glasi: gdje su međunarodni novinari? Gdje je The New York Times? Gdje je CNN? Gdje su veliki mainstream zapadni mediji?

„Jer kad su novinari Charlie Hebdoa ubijeni 2015., to je izazvalo globalni bijes mjesecima. Bila je to glavna tema u svakom zapadnom mediju. I ja sam tada pohvalio novinare jer su stali u obranu svojih kolega. Ali sada, gdje je taj bijes?“

Podsjetimo, Izrael je danas pogodio bolnicu Nasser u Gazi i ubio najmanje 15 ljudi, uključujući četiri novinara, izvijestili su palestinski zdravstveni dužnosnici. Ubijeni su:

  • Hussam al-Masri – Reuters
  • Mohammad Salama – Al Jazeera
  • Mariam Abu Daqqa – The Independent Arabic i AP
  • Moaz Abu Taha – Freelance novinar

Teme
Gaza Izrael genocid u gazi izrael blokira humanitarnu pomoć ubijeni novinari

