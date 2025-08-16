Procurjeli zapisnik sa sjednice vlade otkriva da je Izrael namjerno izgladnjivao Gazu

Izrael je također zaustavio rad agencija UN-a u Gazi, ograničivši distribuciju male količine pomoći koju je od travnja počeo propuštati na Zakladu za humanitarnu pomoć Gaze (GHF). GHF je kontroverzna izraelski podržana i američki vođena organizacija koja je u svibnju zamijenila UN te prisilila Palestince da putuju u četiri distribucijska centra na jugu Pojasa Gaze kako bi preuzeli pomoć. Ti centri opisani su kao “zamke smrti” koje koriste pomoć kao “mamac” da namame Palestince u južnu Gazu. Ondje izraelska vojska otvara vatru na one koji traže pomoć, što je rezultiralo brojnim zabilježenim “masakrima zbog pomoći”. Prema podacima Ministarstva zdravstva u Gazi, do trenutka pisanja izvješća, 1.561 osoba je ubijena na lokacijama GHF-a ili dok su čekali kamione s pomoći na sjeveru.