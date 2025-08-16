"Ratna strategija"
Procurjeli zapisnik sa sjednice vlade otkriva da je Izrael namjerno izgladnjivao Gazu
Netanyahu je odlučio srušiti primirje i izgladnjivati stanovništvo Gaze kako bi prisilio Hamas na predaju, dok su se najviši vojni i sigurnosni dužnosnici zalagali za prelazak u drugu fazu primirja, otkrivaju procurjeli zapisnici sa sjednice vlade.
Izrael je odlučio izgladnjivati stanovništvo Gaze kao ratnu strategiju i kako bi sabotirao sporazum o prekidu vatre, prema zapisniku sa sjednice izraelske vlade koji je u srijedu procurio u izraelski Channel 13, piše Mondoweiss.
Dokument navodno pokazuje da je izraelski premijer Benjamin Netanyahu odbio više prijedloga kojima bi se oslobodili preostali izraelski taoci tijekom primirja između siječnja i ožujka 2025. Netanyahu je, protivno savjetima vrhunskih izraelskih vojnih i sigurnosnih dužnosnika, odlučio prekinuti primirje i potpuno obustaviti dopremu pomoći u Gazu kako bi “prisilio Hamas na predaju”, navodi se u procurjelim informacijama.
Sjednica izraelske vlade, datirana 1. ožujka, bila je posvećena raspravi o sudbini prekida vatre s Hamasom, jer se prva faza sporazuma bližila kraju. Druga faza trebala je označiti početak pregovora o trajnom okončanju rata. Zapisnici koje je objavio Channel 13 pokazuju da su se vojni i obavještajni dužnosnici zalagali za sklapanje dogovora o nastavku primirja, dok su se ministri tome protivili.
General-bojnik Nitzan Alon, izraelski vojni dužnosnik zadužen za pitanja zarobljenika i nestalih osoba, navodno je tvrdio da je “jedina prilika za oslobađanje talaca razgovor o uvjetima druge faze”, dok je Ronen Bar, šef izraelske unutarnje obavještajne službe Šabak, rekao kako mu je “draža opcija krenuti u drugu fazu”, dodajući da se Izrael “lako” može vratiti ratu kasnije. “Prvo vratimo sve ljude, a onda nastavimo borbu”, navodno je rekao.
Netanyahu odbio plan oslobađanja talaca
Zapisnici također otkrivaju da je jedan visoki izraelski sigurnosni dužnosnik rekao ministrima kako je “moguće osloboditi više talaca, ali to zahtijeva uključivanje u pregovore o drugoj fazi — završetku rata.” Vlada, na čelu s Netanyahuom, odbila je taj prijedlog. Podržao ga je izraelski ministar za strateška pitanja Ron Dermer, koji je navodno rekao da Izrael “nije spreman završiti rat dok je Hamas na vlasti.” Dermer, koji dijeli Netanyahuov tvrdi stav o Gazi, imenovan je od strane premijera za šefa pregovaračkog tima u pregovorima o prekidu vatre.
Netanyahua je podržao i tvrdi ministar financija Bezalel Smotrich, koji je napao vojne i obavještajne dužnosnike, optuživši ih da “obmanjuju javnost” sugerirajući da bi Izrael “mogao zaustaviti rat i kasnije ga ponovno započeti,” što je Smotrich nazvao “neznanjem”.
S druge strane, izraelski ministar obrane Israel Katz podržao je djelomični dogovor, rekavši: “Ako Hamas vrati čak i dio talaca — manje od polovice — to je izvrsno.”
Dana 18. ožujka Izrael je prekinuo primirje pokretanjem vala bombardiranja Gaze, pri čemu je u prvim minutama napada ubijeno 400 Palestinaca, većinom civila. Izrael je također potpuno zatvorio granične prijelaze, što je izazvalo trenutan pad dostupnosti robe u pojasu i prekinulo dopremu humanitarne pomoći. Nastavak blokade uzrokovao je širenje teške gladi, koju su agencije UN-a ocijenile kao glad velikih razmjera. UNICEF je smrt palestinske djece od gladi nazvao “neoprostivom”.
Izrael je također zaustavio rad agencija UN-a u Gazi, ograničivši distribuciju male količine pomoći koju je od travnja počeo propuštati na Zakladu za humanitarnu pomoć Gaze (GHF). GHF je kontroverzna izraelski podržana i američki vođena organizacija koja je u svibnju zamijenila UN te prisilila Palestince da putuju u četiri distribucijska centra na jugu Pojasa Gaze kako bi preuzeli pomoć. Ti centri opisani su kao “zamke smrti” koje koriste pomoć kao “mamac” da namame Palestince u južnu Gazu. Ondje izraelska vojska otvara vatru na one koji traže pomoć, što je rezultiralo brojnim zabilježenim “masakrima zbog pomoći”. Prema podacima Ministarstva zdravstva u Gazi, do trenutka pisanja izvješća, 1.561 osoba je ubijena na lokacijama GHF-a ili dok su čekali kamione s pomoći na sjeveru.
Prema Ministarstvu zdravstva, oko 160 Palestinaca, uključujući 90 djece, umrlo je zbog pothranjenosti izazvane glađu.
