Novinari među žrtvama

Izrael u napadu na bolnicu u Gazi usmrtio najmanje 15 ljudi

author
Hina
|
25. kol. 2025. 11:48
Gaza
REUTERS / Dawoud Abu Alkas

U izraelskim napadima na bolnicu Nasser u Gazi u ponedjeljak je ubijeno najmanje 15 ljudi, uključujući četiri novinara, izvijestili su palestinski zdravstveni dužnosnici.

Reutersov snimatelj Hussam al-Masri ubijen je u prvom napadu, a fotograf Hatem Khaled ranjen u drugom, navode lokalni dužnosnici.

Izraelska vojska i ured premijera nisu zasad komentirali napade.

Svjedoci su rekli da se drugi napad dogodio nakon što su spasioci, novinari i druge osobe požurili na mjesto prvog napada.

Reutersov prijenos uživo iz bolnice, koji je snimao Masri, iznenada se završio u trenutku prvog napada, pokazala je snimka.

Zdravstveni dužnosnici u Gazi identificirali su troje drugih novinara kao Mariam Abu Dagga, Mohammed Salama i Moaz Abu Taha. Među poginulima je i jedan spasilac.

Izrael je ubio više od 240 palestinskih novinara u Gazi od početka ofenzive 7. listopada 2023., prema Palestinskom novinarskom sindikatu.

Teme
gaza izrael napadi palestina

