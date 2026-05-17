Raspoloženje građana Njemačke je na rekordno niskoj razini: prema ispitivanju javnog mnijenja 84 posto ispitanih je vrlo zabrinuto za svoju zemlju a 64 posto smatra da trenutačno niti jedna vlada ne može riješiti probleme u zemlji.
Prema ispitivanju javnog mnijenja što ga je za nedjeljno izdanje dnevnika Bild proveo institut Insa, 84 posto ispitanih je „jako“ ili „vrlo jako“ zabrinuto zbog stanja u kojem se nalazi Njemačka.
64 posto ispitanih isto tako smatra da niti jedna trenutačno moguća politička koalicija ne može riješiti probleme u kojima se Njemačka nalazi.
Njih 67 posto smatra da bi, u slučaju da reforme koje trenutačno pokušava provesti demokršćansko-socijaldemokratska vlada Friedricha Merza (Kršćansko-demokratska unija CDU) propadnu, kancelar morao podnijeti ostavku.
Istodobno i vodeći ekonomisti u Njemačkoj izražavaju dvojbu oko uspjeha reformi socijalnog sustava koje od dolaska na vlast prije godinu dana najavljuje vlada Friedricha Merza.
Vodeći ekonomisti su za dnevnik „Welt am Sonntag“ došli do zaključka da su blokade unutar koalicijske vlade krive za zastoj u reformskom procesu.
U očima stručnjaka planirane reforme, posebice mirovinskog sustava, sadrže mnoge slabosti a već doneseni zakon o grijanju prijeti blokadom pred Ustavnim sudom zbog proceduralnih manjkavosti.
Prošlog tjedna Bundesrat, gornji dom parlamenta, je zaustavio i mjeru vlade za ublažavanje posljedica poskupljenja energenta, koja je predviđala bonus od 1.000 eura za zaposlene, uz obrazloženje da bi to dodatno opteretilo ionako oslabljeno gospodarstvo.
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
