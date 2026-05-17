osumnjičen za ubojstvo mladića

Policija objavila sliku Kristijana Aleksića, poslala posebno upozorenje građanima

17. svi. 2026. 11:22
pu šibensko kninska kristijan aleksić
PU šibensko-kninska

Policija od sinoć intenzivno traga za Kristijanom Aleksićem (1976.), koji se dovodi u vezu s ubojstvom mladića, jučer 16. svibnja oko 23.05 sati u Drnišu.

U intenzivnoj potrazi su angažirane sve raspoložive policijske snage i tehnika, dodaju iz policije.

Upozoravamo građane ukoliko naiđu na Kristijana Aleksića da mu se ne približavaju jer se radi o opasnoj osobi i vjerojatno je naoružan vatrenim oružjem. U tom slučaju sklonite se i odmah nazovite 192, poručili su iz policije pa dodali:

Također, svi građani koji imaju korisne informacije mogu to dojaviti na broj telefona 192, u najbližu policijsku postaju ili putem e-mail adrese [email protected].

