Liječnici bez granica o izraelskim ubojstvima bolničara: "Zgroženi smo"

Liječnici bez granica (MSF) osudili su izraelske napade na bolničare u Libanonu nakon napada dronom u kojem su poginula dva pripadnika libanonske Civilne zaštite, dok je treći ranjen u južnom gradu Nabatiehu.
Napad se dogodio 12. svibnja dok su trojica bolničara pokušavala pomoći ozlijeđenoj osobi koja je preživjela prethodni napad, navodi MSF u priopćenju.
Bolničari iz vozila hitne pomoći koje je stiglo iz obližnje bolnice svjedočili su napadu na svoje kolege, a kasnije su se vratili na mjesto događaja kako bi prikupili ljudske ostatke, prenosi Al Jazeera.
„Zgroženi smo ubojstvom bolničara koji su samo radili svoj posao, izlažući se golemim rizicima kako bi spašavali živote“, rekao je Jeremy Ristord, voditelj misije MSF-a u Libanonu.
„Napadi na zdravstvene djelatnike su neprihvatljivi i ne smiju postati normalizirani.“
MSF navodi da je ovaj incident dio zabrinjavajućeg obrasca zračnih napada, napada dronovima i topničke paljbe koji oštećuju bolnice, vozila hitne pomoći i medicinsku opremu diljem južnog Libanona. Organizacija ističe da su spasilački timovi sve češće prisiljeni odgađati ili ograničavati intervencije koje spašavaju živote zbog straha od novih napada.
Medical and rescue personnel in Lebanon need urgent protection.— MSF International (@MSF) May 16, 2026
🚨 We strongly condemn and are outraged by the killing of paramedics by Israeli forces, including a drone strike that hit three paramedics on 12 May 2026.https://t.co/GTD1L547AD
"U trenutku kada Izrael sustavno ubija bolničare u Libanonu, ovi hrabri ljudi u Nabatiehu nastavljaju svoju humanitarnu dužnost spašavanja ranjenih", piše freelance novinarka iz Libanona, Courtney Bonneau.
"Ranije ovoga tjedna dvojica članova ove ekipe ubijena su u izraelskom dvostrukom napadu ispred njihove ambulantne postaje."
At a time when Israel is systematically murdering paramedics in Lebanon, these heroic men in Nabatieh continue their humanitarian duty rescuing the injured.— courtneybonneauimages (@cbonneauimages) May 15, 2026
Earlier this week, two members of this crew were killed in an Israeli double-tap strike in front of their ambulance… pic.twitter.com/Bhpu6oPAC7
"Izrael je od 2. ožujka ubio više od 100 zdravstvenih djelatnika. Ciljanje medicinskog osoblja ratni je zločin. Izrael čini djela genocida u Libanonu", dodaje Bonneau.
Izrael je od početka invazije u Libanonu ubio najmanje 2.896 ljudi, prema podacima ministarstva zdravstva iz Bejruta.
