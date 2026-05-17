MSF u Libanonu

Liječnici bez granica o izraelskim ubojstvima bolničara: "Zgroženi smo"

N1 Info
17. svi. 2026. 11:53
First responders inspect the destruction at the site of an Israeli airstrike that targeted the headquarters of a local NGO, in the southern coastal city of Tyre on May 15, 2026.
Kawnat HAJU / AFP

Liječnici bez granica (MSF) osudili su izraelske napade na bolničare u Libanonu nakon napada dronom u kojem su poginula dva pripadnika libanonske Civilne zaštite, dok je treći ranjen u južnom gradu Nabatiehu.

Napad se dogodio 12. svibnja dok su trojica bolničara pokušavala pomoći ozlijeđenoj osobi koja je preživjela prethodni napad, navodi MSF u priopćenju.

Bolničari iz vozila hitne pomoći koje je stiglo iz obližnje bolnice svjedočili su napadu na svoje kolege, a kasnije su se vratili na mjesto događaja kako bi prikupili ljudske ostatke, prenosi Al Jazeera.

„Zgroženi smo ubojstvom bolničara koji su samo radili svoj posao, izlažući se golemim rizicima kako bi spašavali živote“, rekao je Jeremy Ristord, voditelj misije MSF-a u Libanonu.

„Napadi na zdravstvene djelatnike su neprihvatljivi i ne smiju postati normalizirani.“

MSF navodi da je ovaj incident dio zabrinjavajućeg obrasca zračnih napada, napada dronovima i topničke paljbe koji oštećuju bolnice, vozila hitne pomoći i medicinsku opremu diljem južnog Libanona. Organizacija ističe da su spasilački timovi sve češće prisiljeni odgađati ili ograničavati intervencije koje spašavaju živote zbog straha od novih napada.

"U trenutku kada Izrael sustavno ubija bolničare u Libanonu, ovi hrabri ljudi u Nabatiehu nastavljaju svoju humanitarnu dužnost spašavanja ranjenih", piše freelance novinarka iz Libanona, Courtney Bonneau.

"Ranije ovoga tjedna dvojica članova ove ekipe ubijena su u izraelskom dvostrukom napadu ispred njihove ambulantne postaje."

"Izrael je od 2. ožujka ubio više od 100 zdravstvenih djelatnika. Ciljanje medicinskog osoblja ratni je zločin. Izrael čini djela genocida u Libanonu", dodaje Bonneau.

Izrael je od početka invazije u Libanonu ubio najmanje 2.896 ljudi, prema podacima ministarstva zdravstva iz Bejruta.

