Pešćenica
Policija pronašla vozača koji je usmrtio pješakinju (22) u Zagrebu
Zagrebačka policija privela je vozača automobila koji je napustio mjesto nesreće u kojoj je u subotu kasno navečer na Peščenici poginula pješakinja.
Policija je izvijestila u nedjelju ujutro da je osoba koju se dovodi u vezu s prometnom nesrećom pod njezinim nadzorom.
Nesreća u kojoj je automobil naletio na pješakinju dogodila se u subotu oko 23,20 sati na raskrižju Ulice Donje Svetice i Nartske ulice.
Nakon prometne nesreće nepoznati vozač napustio je mjesto događaja, izvijestila je policija koja istražuje okolnosti tog slučaja.
