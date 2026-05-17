Oglas

Pešćenica

Policija pronašla vozača koji je usmrtio pješakinju (22) u Zagrebu

author
Hina
|
17. svi. 2026. 10:58
puz
PU zagrebačka

Zagrebačka policija privela je vozača automobila koji je napustio mjesto nesreće u kojoj je u subotu kasno navečer na Peščenici poginula pješakinja.

Oglas

Policija je izvijestila u nedjelju ujutro da je osoba koju se dovodi u vezu s prometnom nesrećom pod njezinim nadzorom. 

Nesreća u kojoj je automobil naletio na pješakinju dogodila se u subotu oko 23,20 sati na raskrižju Ulice Donje Svetice i Nartske ulice.

Nakon prometne nesreće nepoznati vozač napustio je mjesto događaja, izvijestila je policija koja istražuje okolnosti tog slučaja.

Teme
bijeg s mjesta nesreće pješakinja policijska istraga prometna nesreća uhićenje

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ