ubio mladog dostavljača
FOTO, VIDEO / Velika potraga za ubojicom u Drnišu, stigle specijalne snage, helikopter, dronovi...
Specijalne policijske snage pokušavaju ući u trag 50-godišnjaku koji je usmrtio 19-godišnjeg dostavljača pizze.
Jake policijske snage, predvođene pripadnicima Specijalne policije, cijelu noć i jutro, zasad neuspješno, pokušavaju ući u trag 50-godišnjem Kristijanu Aleksiću iz Drniša, kojega traže zbog ubojstva 19-godišnjega dostavljača pizze, u kojega je Aleksić u subotu, oko 23 sata, na terasi svoje obiteljske kuće ispalio više hitaca iz vatrenog oružja, piše Slobodna Dalmacija.
Policija je blokirala šire područje grada Drniša, a pretpostavlja se da je ubojica pobjegao prema području koje je pokriveno gustom šumom pa ga policija pokušava locirati uz pomoć dronova.
Kako neslužbeno doznaju iz SD, drniški maturant uskočio je preko vikenda odraditi smjenu dostave za jednu drnišku pizzeriju, umjesto svoga prijatelja koji je imao neke druge obveze.
Kada je Aleksić naručio da mu donesu pizzu, s obzirom na to da su ga se u Drnišu svi bojali i izbjegavali ga, jedan od dostavljača, koji je prvi trebao ići na dostavu, rekao je da mu je nelagodno i da on ne bi išao. Tada mu je 19-godišnjak navodno kazao da će ići zajedno i da neće biti problema.
Nije točno poznato što se dogodilo u trenutku kada su dvojica dostavljača došla do Aleksićeve kuće, no činjenica je da je sada nažalost pokojni drniški maturant izišao iz vozila i krenuo prema stanu u Aleksićevoj obiteljskoj kući.
Tada su odjeknuli hici, mladić je pao pogođen, a drugi je stisnuo gas i u panici pobjegao. Odmah nakon toga obaviještena je policija, koja je započela intenzivnu potragu.
Kristijan Aleksić je 2002. na Županijskom sudu u Splitu osuđen na 12 godina zatvora zbog teškog ubojstva Marijane Sučević (24) u svibnju 1994. godine.
