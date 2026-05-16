FOTO / Legendarno stablo "Dedek" nastradalo u nevremenu: Oluja uništila simbol Zagreba star 600 godina

Javna ustanova za upravljanje prirodnim vrijednostima Grada Zagreba, Priroda Grada Zagreba, danas je objavila kako se jučer, uslijed jakog vjetra i kiše, srušilo najstarije stablo u parku Maksimir.
Nalazio se podno spomen-humka Mogile na livadi Kišobran, a za svog je života zavrijedio i titulu simbola Maksimira.
Dedek dragi, zbogom! – oprostila se ustanova Priroda Grada Zagreba od šest stoljeća starog hrasta lužnjaka.
Ipak, možda to neće biti kraj „Dedeku” jer ustanove aktivno rade na očuvanju Dedekova genetskog materijala.
Ovaj hrast lužnjak, poznat i kao jedino stablo u parku s vlastitim imenom – Dedek, živi otkad je Matijaš Korvin utvrdio Kaptol zbog opasnosti od Osmanlija, a za svoga je života, u tih gotovo šest stoljeća, stablo preživjelo i dva udara groma.
Usprkos velikom gubitku, iz Prirode Grada Zagreba ističu kako od 2014. godine, zajedno s Gradom Zagrebom i Hrvatskim šumarskim institutom iz Jastrebarskog, sustavno rade na očuvanju njegova genetskog materijala.
"Svjesni činjenice da životni vijek čak ni najotpornijih stabala nije neograničen, Ustanova od 2014. godine, u suradnji s Gradom Zagrebom i Hrvatskim šumarskim institutom iz Jastrebarskog, sustavno radi na očuvanju Dedekova genetskog materijala. Stručnjaci Zavoda za genetiku Instituta prikupili su s Dedeka oko 500 plemki i obilan urod žira – više od 5.000 grama, odnosno više od 1.600 sjemenki. Kalemljenjem plemki na unaprijed pripremljene podloge proizvedene su sadnice koje su Dedekovi genetski istovjetni potomci.
Zahvaljujući tome Dedekovo će nasljeđe nastaviti živjeti. U parku Maksimir zasadit ćemo njegove klonove te očuvati sjećanje na stablo koje je na najljepši način predstavljalo snagu prirode", izjavili su iz gradske ustanove.
