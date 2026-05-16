FOTO / Legendarno stablo "Dedek" nastradalo u nevremenu: Oluja uništila simbol Zagreba star 600 godina

"Svjesni činjenice da životni vijek čak ni najotpornijih stabala nije neograničen, Ustanova od 2014. godine, u suradnji s Gradom Zagrebom i Hrvatskim šumarskim institutom iz Jastrebarskog, sustavno radi na očuvanju Dedekova genetskog materijala. Stručnjaci Zavoda za genetiku Instituta prikupili su s Dedeka oko 500 plemki i obilan urod žira – više od 5.000 grama, odnosno više od 1.600 sjemenki. Kalemljenjem plemki na unaprijed pripremljene podloge proizvedene su sadnice koje su Dedekovi genetski istovjetni potomci.