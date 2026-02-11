Oglas

"Golema armada ide prema Iranu", Trump i Netanyahu na razgovorima

Hina
11. velj. 2026. 08:18
iranci protiv trumpa
Majid Asgaripour / via REUTERS

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu sletio je u Washington, gdje će se danas sastati s američkim predsjednikom.

Novi krug pregovora o nuklarnom programu

Netanyahu i Trump razgovarat će o Iranu, nekoliko dana nakon što je u Omanu održan novi krug pregovora o nuklearnom programu.

Iran odbacuje američki zahtjev da potpuno obustavi obogaćivanje uranija. Donald Trump kaže da su razgovori s Iranom ovaj put drukčiji, te da će, ne postigne li se dogovor, SAD morati odgovoriti žestoko.

- Imamo golemu armadu koja ide prema Iranu. Vidjet ćemo što će se dogoditi. Mislim da će htjeti sklopiti dogovor i da bi bilo glupo da to ne učine. Prošli put uništili smo im nuklearna postrojenja, a sada ćemo vidjeti hoće li biti potrebno uništiti ih još, rekao je Trump.

- Ne možemo ući u diplomatski proces bez razmatranja onoga što se dogodilo zadnjih petnaestak godina, pa čak i postupaka SAD-a u posljednjih osam mjeseci. Sve to od nas zahtijeva da budemo vrlo oprezni u svakom diplomatskom procesu, ali nikada nismo izbjegavali razgovore, kazao je Esmaeil Baghaei, glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova.

Potencijalna vojna akcija

Dvojica sugovornika također bi mogla razgovarati o potencijalnoj vojnoj akciji u slučaju da američko-iranska diplomacija ne uspije, navodi jedan od izvora.

Nakon dolaska u Washington u utorak navečer, Netanyahu se sastao s posebnim američkim izaslanikom Steveom Witkoffom i Jaredom Kushnerom, koji je predvodio američki tim na pregovorima o Iranu te koji je i Trumpov zet, prema objavi izraelskog veleposlanika u Washingtonu Michaela Leitera na X-u.

Na dnevnom redu bit će i Gaza, a Trump želi pogurati sporazum o prekidu vatre u kojem je posredovao. Napredak u njegovu planu od 20 točaka za okončanje rata i obnovu razorene palestinske enklave u zastoju je. Naime, ostale su velike praznine oko složenih koraka predviđenih sporazumom, uključujući razoružavanje Hamasa dok se izraelske trupe povlače u fazama.

benjamin netanyahu razgovori o iranu trump i netanyahu

