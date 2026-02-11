"Golema armada ide prema Iranu", Trump i Netanyahu na razgovorima

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu sletio je u Washington, gdje će se danas sastati s američkim predsjednikom.
Novi krug pregovora o nuklarnom programu
Netanyahu i Trump razgovarat će o Iranu, nekoliko dana nakon što je u Omanu održan novi krug pregovora o nuklearnom programu.
Iran odbacuje američki zahtjev da potpuno obustavi obogaćivanje uranija. Donald Trump kaže da su razgovori s Iranom ovaj put drukčiji, te da će, ne postigne li se dogovor, SAD morati odgovoriti žestoko.
🚨 JUST IN: Israeli PM Benjamin Netanyahu has arrived in Washington, DC for his meeting at the White House with President Trump— Nick Sortor (@nicksortor) February 10, 2026
Netanyahu is in a large Secret Service motorcade, and security is INCREDIBLY tight, with I-695W being totally shut down, and two helicopters overhead.… pic.twitter.com/j5I4PGaj6e
- Imamo golemu armadu koja ide prema Iranu. Vidjet ćemo što će se dogoditi. Mislim da će htjeti sklopiti dogovor i da bi bilo glupo da to ne učine. Prošli put uništili smo im nuklearna postrojenja, a sada ćemo vidjeti hoće li biti potrebno uništiti ih još, rekao je Trump.
- Ne možemo ući u diplomatski proces bez razmatranja onoga što se dogodilo zadnjih petnaestak godina, pa čak i postupaka SAD-a u posljednjih osam mjeseci. Sve to od nas zahtijeva da budemo vrlo oprezni u svakom diplomatskom procesu, ali nikada nismo izbjegavali razgovore, kazao je Esmaeil Baghaei, glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova.
Potencijalna vojna akcija
Dvojica sugovornika također bi mogla razgovarati o potencijalnoj vojnoj akciji u slučaju da američko-iranska diplomacija ne uspije, navodi jedan od izvora.
Nakon dolaska u Washington u utorak navečer, Netanyahu se sastao s posebnim američkim izaslanikom Steveom Witkoffom i Jaredom Kushnerom, koji je predvodio američki tim na pregovorima o Iranu te koji je i Trumpov zet, prema objavi izraelskog veleposlanika u Washingtonu Michaela Leitera na X-u.
Na dnevnom redu bit će i Gaza, a Trump želi pogurati sporazum o prekidu vatre u kojem je posredovao. Napredak u njegovu planu od 20 točaka za okončanje rata i obnovu razorene palestinske enklave u zastoju je. Naime, ostale su velike praznine oko složenih koraka predviđenih sporazumom, uključujući razoružavanje Hamasa dok se izraelske trupe povlače u fazama.
Najnovije
