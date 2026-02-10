Šokantni rezultati istraživanja: Psi u Ukrajini više nisu isti

"Mnogo pasa lutalica živjelo je s nama u selu Zarichne“, prisjetio se dr. Dykyy. "Bili su prestravljeni ratnim zbivanjima; neki su patili od šoka od granatiranja. Jedan mali pas imao je slomljenu nogu koja nije pravilno zacijelila, pa je trajno šepao. Drugi je bio slijep na jedno oko, koje je izgubio u eksploziji.“