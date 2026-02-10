Ivo Josipović: Prigovarali su mi - kakva ustaška zmija, to su gluposti - sad je jasno o čemu sam govorio

"Ona se ne vidi samo u činjenici da puno ljudi na Thompsonovom koncertu pjeva neke pjesme – tamo je zaista i veliki broj mladih ljudi koji naprosto ne znaju puno o povijesti, što znači ZDS i kakva mu je povijest. Riječ je o ljudima koju su tu, recimo to tako, slučajno. Ali nezanemariv je broj i onih koji znaju zašto su tamo, a znaju radi promocije određenih povijesnih politika za koje bi bilo bolje da se nikada nisu dogodile i da se nikad više ne dogode. Ne vidjeti da su očito takvim jednim pristupom vidljivi i napadi na naše sugrađane migrante, da imamo nacionalističke ispade kakve u zadnje vrijeme nismo imali, da imamo prijetnje primarno lijevim političarima, čuo sam dosta dramatične iskaze nekih kolega, sadašnjih zastupnika i zastupnica u Saboru o vrsti prijetnje, tako da to ne vidjeti i reći da je to tako, tek ništa – mislim da je to neodgovorno", smatra Josipović.