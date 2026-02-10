bivši predsjednik
Ivo Josipović: Prigovarali su mi - kakva ustaška zmija, to su gluposti - sad je jasno o čemu sam govorio
Ivo Josipović, bivši predsjednik Republike gostovao je u N1 studiju uživo i u opširnom intervjuu s Ninom Kljenak komentirao atmosferu u društvu, stanje u politici i pravosuđu. Referirao se i na preporuke Vijeća za suočavanje s posljedicama vladavine nedemokratskih režima i kako je to, po njegovom mišljenju, utjecalo na pravosuđe i društvene te političke procese.
Plenković ne spada u najdesniji spektar
"Donekle sam možda iznenađen jer znam da premijer Plenković po svom backgroundu ne spada u najdesniji spektar, da ne kažem u ustašofiliju i slične pokrete. Očito je riječ o političkoj pragmi, premijer vjerojatno kalkulira s nadolazećim izborima i s tim koji bi dio biračkog tijela htio vezati uz HDZ. Možda bi se jednog dijela ovih najdesnijih stranaka htio riješiti, tako mi izgleda. Zaista čovjek mora biti slijep da ne vidi desnu radikalizaciju koja je nastupila."
"Ona se ne vidi samo u činjenici da puno ljudi na Thompsonovom koncertu pjeva neke pjesme – tamo je zaista i veliki broj mladih ljudi koji naprosto ne znaju puno o povijesti, što znači ZDS i kakva mu je povijest. Riječ je o ljudima koju su tu, recimo to tako, slučajno. Ali nezanemariv je broj i onih koji znaju zašto su tamo, a znaju radi promocije određenih povijesnih politika za koje bi bilo bolje da se nikada nisu dogodile i da se nikad više ne dogode. Ne vidjeti da su očito takvim jednim pristupom vidljivi i napadi na naše sugrađane migrante, da imamo nacionalističke ispade kakve u zadnje vrijeme nismo imali, da imamo prijetnje primarno lijevim političarima, čuo sam dosta dramatične iskaze nekih kolega, sadašnjih zastupnika i zastupnica u Saboru o vrsti prijetnje, tako da to ne vidjeti i reći da je to tako, tek ništa – mislim da je to neodgovorno", smatra Josipović.
“Politički napad na Zagreb”
"Mislim da je “politički napad na Zagreb” dosta beznadan, Zagreb nije sklon generalno neoustaštvu, a iza toga možda stoji strategija da se politička koalicija na ljevici razdvoji, da ne dođe do formalne koalicije SDP-a i Možemo. Nadam se da će biti dovoljno mudrosti da se takva politika izbjegne. Demokracija nosi pobjednike, danas jedne, sutra druge, ali sve mora biti u skladu s demokratskim duhom i dobrim namjerama, za kojima u jednom dijelu politike ne vidim volju. Pola političke scene za nešto što je očiti prekršaj, ako ne i kazneno djelo, kaže – ne to je super, to je sloboda izražavanja, to su dvostruke konotacije."
O Vijeću i pravosuđu
"Zanimljivo, kad je Vijeće izašlo s doktrinom dvostrukih konotacija tog trenutka je prekršajno pravosuđe promijenilo svoj pristup. Često se događalo da je policija prestala prijavljivati ljude za takve stvari. Zašto? Jer ih je drugi dan pravosuđe puštalo. Očit je bio utjecaj Vijeća da doktrinom dvostrukih konotacija utječe. I utjecalo je, nesumnjivo. Bez obzira na to što veliki broj ljudi smatra da je ta doktrina štetna, pogrešna i da je ozbiljno doprinijela ovome što sad imamo. Jer, postoje društveni autoriteti a postoje oni i koji čekaju nekoga da s jednom takvom preporukom motivira da promijene društvenu stvarnost. Postoji realna politička moć i partnerstvo grana vlasti."
O ovlastima i Ustavu
"Ne postoje mehanizmi kojima bi se mnoge ovlasti koje predsjednik ima operacionalizirale. I to je jedan od ozbiljnih problema, kad sam predlagao na kraju svog mandata da se to promijeni u Ustavu nisam naišao na podršku tada lijeve vlade ni oporbe."
Govorili su mi: kakva ustaška zmija...
"Da sam sad predsjednik, poradio bih prije svega na pravosuđu, to je rak rana društva – predsjednik bi svojom političkom aktivnošću, a što ja nisam stigao napraviti, mogao okupiti jednu političku grupaciju koja bi dovela do nekog referenduma, Rješenja koja sam nudio sam testirao u javnosti, imala su oko 80 posto, za reformu pravosuđa, teritorijalni preustroj, dakle regije a ne gomila županija."
"Probao sam, a to je područje gdje predsjednik nema mogućnosti, a to je pitanje udžbenika o Drugom svjetskom ratu. Prilično sam forsirao teme i kad je puno blaža situacija bila vezano za ustašofiliju, i dan danas mi šalju pisma, dobijem ih desetak dnevno s tog dijela političke scene, prigovarali su mi – kakva ustaška zmija, to su gluposti, a evo – mislim da je sad jasno o čemu sam govorio. Međutim, tada, objektivno, to nisam mogao promijeniti."
"Problem je i između dva brda. Više puta sam sugerirao i Ustavnom sudu da je vrijeme da iskoristi svoje mogućnosti i Sabor upozori na stanje neustavnosti. Ustavna načela su ugrožena time da dva brda ne surađuju. Možda Ustavni sud ne želi ulaziti u sferu politike, ali mislim da bi više mogao koristiti mogućnost da ne reagira samo na nečiju inicijativu nego i da sam intervenira", kaže bivši predsjednik RH-a Josipović.
