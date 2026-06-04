Screenshot / MUP Srbije

Na graničnim prijelazima Srbije s Crnom Gorom više nema gužvi, pokazuju kamere Ministarstva unutarnjih poslova u 19 sati, nakon što je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić danas iz Tivta pozvao nadležna tijela da ne primjenjuju recipročne mjere prema crnogorskim državljanima, nakon vraćanja čarter leta iz Beograda u Tivat u srijedu.

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Na prijelazima Jabuka i Gostun nema zadržavanja, dok je na prijelazu Špiljani na ulazu u Srbiju zabilježeno desetak vozila.

Skupini od 87 državljana Srbije u srijedu je bio zabranjen ulazak u Crnu Goru, uz obrazloženje crnogorskih sigurnosnih službi da postoje sigurnosne zapreke. Nakon toga vraćeni su u Beograd.

Istoga dana oko 30 državljana Crne Gore zadržano je u beogradskoj zračnoj luci nakon dolaska leta iz Podgorice.

Nakon toga uslijedila su zadržavanja i pojačane kontrole crnogorskih državljana na graničnim prijelazima sa Srbijom, koje su, prema dostupnim informacijama, trajale do 18.30 sati.