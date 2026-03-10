Oglas

Iranci postavili uvjet za slobodan prolaz Hormuškim tjesnacem

N1 Info
10. ožu. 2026. 06:37
FILE PHOTO: An aerial view of the Iranian shores and the island of Qeshm in the strait of Hormuz, December 10, 2023. REUTERS/Stringer/File Photo
Nicolas Economou/REUTERS

Iranski korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) objavio je da će svaka arapska ili europska država koja protjera izraelske i američke veleposlanike sa svog teritorija dobiti neograničen prolaz kroz Hormuški tjesnac počevši od danas.

Prema navodima iranske državne televizije IRIB, IRGC je poručio da će te države imati "puno pravo i slobodu" prolaska kroz taj strateški morski prolaz ako prekinu diplomatske odnose i s Izraelom i sa Sjedinjenim Državama.

Trump: Razmatramo preuzimanje kontrole nad tjesnacem

Hormuški tjesnac, širok oko 34 kilometara, jedan je od najvažnijih energetskih prolaza na svijetu. Kroz njega prolazi gotovo petina globalne opskrbe naftom, zbog čega se smatra ključnim i iznimno rizičnim uskim grlom za svjetska tržišta, prenosi Index.

Rat između Sjedinjenih Država i Izraela s jedne strane te Irana s druge već je potaknuo rast cijena nafte iz dva glavna razloga: gotovo potpuno zatvaranje Hormuškog tjesnaca i usporavanje proizvodnje nafte na Bliskom istoku.

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je jučer za CBS News da njegova administracija razmišlja o preuzimanju kontrole nad Hormuškim tjesnacem. Trump je rekao da je Hormuški tjesnac trenutačno otvoren, ali da Bijela kuća i dalje "razmišlja o tome da ga preuzme" te da bi mogla učiniti "mnogo toga".

Geopolitika Hormuški tjesnac Iran Nafta Sjedinjene Države

