Deseti je dan sukoba na Bliskom istoku između Sjedinjenih Država i Izraela s jedne te Irana s druge strane, a sukob se i dalje širi. Iransko Vijeće stručnjaka u nedjelju je imenovalo Modžtabu Hamneija novim vrhovnim vođom Irana, čime je na toj poziciji naslijedio svog pokojnog oca, koji je poginuo prvog dana američko-izraelskih napada.
22:33
prije 0 min.
Iranske nogometašice dobile azil
Australija je pristala izdati vize za pet iranskih nogometašica kako bi ostale u zemlji nakon što su zatražile azil strahujući od progona u svojoj matičnoj zemlji.
Ta objava uslijedila je nakon što je američki predsjednik Donald Trump rekao da je razgovarao s australskim premijerom Anthonyjem Albaneseom o iranskoj ženskoj nogometnoj reprezentaciji u Australiji nakon izvješća da su igračice zatražile azil.
22:30
prije 4 min.
SAD presreo šifrirane poruke iz Irana
SAD je presreo šifriranu komunikaciju za koju se vjeruje da potječe iz Irana i koja bi mogla poslužiti kao „operativni okidač” za „uspavane agente” izvan zemlje, prema upozorenju savezne vlade poslanom policijskim agencijama. Više OVDJE.
21:53
prije 40 min.
Trump i Putin razgovarali sat vremena
Američki predsjednik Donald Trump razgovarao je s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, potvrdio je njegov pomoćnik Jurij Ušakov, prenosi CNN.
Poziv je trajao sat vremena.
"Odmah ću reći da je razgovor bio poslovan, otvoren i konstruktivan, kao što je to uobičajeno u dijalogu između ruskih i američkih lidera. Ruski predsjednik iznio je nekoliko prijedloga i stavova usmjerenih na brzo političko i diplomatsko rješavanje iranskog sukoba", kazao je Ušakov...
CNN je ranije pisao da Rusija pruža Iranu obavještajne podatke o lokacijama i kretanju američkih trupa, brodova i zrakoplova, prema više izvora upućenih u američka obavještajna izvješća o tom pitanju. Ušakov nije spomenuo je li se o tome razgovaralo tijekom ovog poziva.
21:38
prije 55 min.
Zašto bi blokada Hormuškog tjesnaca mogla ugroziti svjetsku opskrbu hranom?
Dok je većina svijeta usredotočena na utjecaj prekida opskrbe naftom u Hormuškom tjesnacu, trenutačna blokada mogla bi predstavljati i dugoročne rizike za globalnu opskrbu hranom. Više OVDJE.
21:10
prije 1h
Trump tvrdi da je rat gotov
Američki predsjednik Donald Trump smatra da je rat protiv Irana "prilično dovršen" i da se Washington "odmaknuo" od početne procjene da će rat trajati četiri do pet tjedana, objavila je dopisnica CBS Newsa na X-u.
"Mislim da je rat prilično završen, manje-više. Nemaju mornaricu, nemaju komunikacije, nemaju zrakoplovstvo", rekao je Trump, a njegovu izjavu prenijela je dopisnica CBS Newsa iz Bijele kuće Weijia Jiang.
Trump je također poručio da se SAD dosta odmaknuo od procjene da će rat potrajati četiri do pet tjedana.
Trump je za CBS News također rekao da "nema poruku" za novog iranskog vrhovnog vođu Modžtabu Hameneija.
Američki predsjednik je rekao da ima na umu osobu koja bi trebala zamijeniti Hameneija, ali nije otkrio detalje.
20:15
prije 2h
SAD ograničio kretanje osoblja veleposlanstva u Pakistanu
Uoči velikih vjerskih procesija koje se očekuju diljem Pakistana 10. ožujka, američko veleposlanstvo u toj zemlji izdalo je sigurnosno upozorenje i ograničilo kretanje osoblja u veleposlanstvu i američkim konzulatima.
Konzulat u Karachiju napali su prosvjednici ubrzo nakon što je izbio američko-izraelski rat protiv Irana, što je dovelo do smrtonosne intervencije sigurnosnih snaga, piše Al Jazeera.
SAD je od tada obustavio sve konzularne operacije u veleposlanstvu u Islamabadu te u konzulatima u Lahoreu, Karachiju i Peshawaru.
20:13
prije 2h
Kako američko-izraelski rat produbljuje krizu u Gazi
Širenje regionalnog sukoba preusmjerava globalnu pozornost dok se Gaza suočava sa zatvaranjem prijelaza, rastom cijena, nastavkom napada i zastojem u pregovorima o primirju.
Više čitajte OVDJE.
20:01
prije 2h
Sultan Omana čestitao novom iranskom vrhovnom vođi
Sultan Omana Haitham bin Tariq Al Said poslao je poruku u kojoj čestita iranskom vrhovnom vođi Mojtabi Khameneiju.
Omanski sultan Khameneiju je uputio “najbolje želje za uspjeh i sreću u preuzimanju njegovih voditeljskih odgovornosti u prijateljskoj zemlji”.
Sultan Haitham postao je prvi arapski čelnik koji je čestitao novom iranskom vrhovnom vođi, koji je izabran za nasljednika svog oca, ubijenog u američko-izraelskom zračnom napadu prošlog tjedna.
19:51
prije 2h
Tri učenika poginula u američko-izraelskim napadima na Iran
Tri učenika ubijena su tijekom napada Sjedinjenih Američkih Država i Izraela na iransku pokrajinu Lorestan, izvijestila je državna novinska agencija Tasnim.
Prema navodima agencije, u napadima su poginuli Mohammad Saleh S. Saket, učenik četvrtog razreda Osnovne škole Azadegan, Amir Ali Cheraghi, učenik sedmog razreda srednje škole Ostad Ovesta, te Anahid Rashno, učenica drugog razreda škole Rahimi.
Rashno je, kako se navodi, poginula zajedno sa svojom majkom.
19:42
prije 2h
Oko 250 naših pomoraca na brodovima u Omanskom zaljevu, nitko nije napadnut
Nakon zatvaranja Hormuškog tjesnaca, mnogi su svjetski pomorci ostali "zatočeni" u vodama Omanskog zaljeva, a među njima je i oko 250 hrvatskih moreplovaca.
Više čitajte OVDJE.
