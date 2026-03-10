Oglas

"mi određujemo kraj rata"

Iranska revolucionarna garda odgovorila Trumpu

Hina
10. ožu. 2026. 06:33
Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) izjavio je u utorak ujutro da će oni "odrediti kraj rata", odbacujući izjave američkog predsjednika Donalda Trumpa koji sugerira da bi sukob s Iranom uskoro mogao završiti.

"Mi smo ti koji će odrediti kraj rata", priopćio je IRGC u izjavi koju je prenijela iranska novinska agencija Tasnim.

"Uvjeti na bojnom polju i kraj rata u rukama su Islamske Republike", dodaje se u izjavi.

Ranije je Trump rekao za američku televizijsku postaju CBS News da rat s Iranom smatra uglavnom završenim. 

"Nemaju mornaricu, nemaju komunikacije, nemaju zrakoplovstvo. Tek što imaju nešto projektila. Njihovi dronovi posvuda se ruše, čak i oni njihove proizvodnje. Ako pogledate, ništa im nije ostalo. Ništa im nije ostalo u vojnom smislu", rekao je.

Trump je dodao da je SAD "vrlo daleko" ispred inicijalnog procijenjenog vremenskog okvira od četiri do pet tjedana.

Izraelske i američke snage napale su Iran krajem veljače, ciljajući političko i vojno vodstvo zemlje, kao i protuzračnu obranu, mornaricu, zrakoplovstvo i druge vojne sposobnosti.

Nakon što su napadi započeli, Trump je rekao da očekuje da će kampanja trajati četiri do pet tjedana.

Kriza na Bliskom istoku zaustavila je brodarstvo i izvoz energije kroz vitalni Hormuški tjesnac, kojim prolazi otprilike petina globalnih tokova nafte i ukapljenog prirodnog plina. Iranska revolucionarna garda izjavila je da će svaka arapska ili europska zemlja koja protjera veleposlanike Izraela i SAD-a sa svog teritorija imati punu ovlast i slobodu prolaska kroz Hormuški tjesnac, izvijestili su u ponedjeljak iranski državni mediji.

Stotine brodova ostaju usidrene s obje strane tog strateškog plovnog puta dok tržišta nafte i brodarstva prate bilo kakav znak da bi se plovidbe mogle pojačati kroz uski koridor.

