SAD presreo šifrirane poruke iz Irana: Bude se uspavane ćelije raspoređene diljem Zapada?

SAD je presreo šifriranu komunikaciju za koju se vjeruje da potječe iz Irana i koja bi mogla poslužiti kao „operativni okidač” za „uspavane agente” izvan zemlje, prema upozorenju savezne vlade poslanom policijskim agencijama.
Upozorenje, o kojem izvještava ABC News, poziva se na „preliminarnu analizu signala” prijenosa „vjerojatno iranskog podrijetla” koji je proslijeđen preko više zemalja ubrzo nakon smrti ajatolaha Alija Khameneija. Khamenei, vrhovni vođa Irana, ubijen je u američko-izraelskom napadu 28. veljače.
Presretnuti prijenos bio je kodiran i čini se da je bio namijenjen „tajnim primateljima” koji posjeduju ključ za dešifriranje — vrsti poruke koja služi za prenošenje uputa „tajnim operativcima ili uspavanim agentima” bez korištenja interneta ili mobilnih mreža.
Moguće je da su prijenosi „namijenjeni aktiviranju ili davanju uputa unaprijed postavljenim uspavanim agentima koji djeluju izvan zemlje podrijetla”, navodi se u upozorenju.
„Iako se točan sadržaj tih prijenosa trenutačno ne može utvrditi, iznenadna pojava nove postaje s međunarodnim karakteristikama ponovnog emitiranja zahtijeva povećanu situacijsku pripravnost”, stoji u upozorenju.
Upozorenje također naglašava da „ne postoji operativna prijetnja povezana s određenom lokacijom”, ali ipak nalaže policijskim agencijama da pojačaju nadzor nad sumnjivim radiofrekvencijskim aktivnostima.
Ako se navodi iz upozorenja pokažu točnima, to bi potvrdilo strahove koje su izrazili sigurnosni dužnosnici nakon američko-izraelskih napada na Iran — da bi uspavane ćelije raspoređene diljem Zapada mogle biti aktivirane radi odmazde.
