Marija Zaharova

Italija pozvala Rusiju na razgovor zbog izjava glasnogovornice o urušavanju kule u Rimu

Hina
04. stu. 2025. 17:21
Dust rises as part of the Torre dei Conti tower collapses following an earlier partial collapse, near Via dei Fori Imperiali, near the Colosseum, in Rome, Italy, November 3, 2025. REUTERS/Remo Casilli TPX IMAGES OF THE DAY
REUTERS/Remo Casilli

Italija je pozvala zamjenika ruskog veleposlanika u utorak na razgovor kako bi prosvjedovala zbog "vulgarnih" izjava glasnogovornice ruskog ministarstva vanjskih poslova koja je urušavanje srednjovjekovne kule u Rimu dovela u vezu s talijanskom vojnom pomoći za Ukrajinu.

Rumunjski državljanin je ostao zarobljen ispod ruševina nakon što se dio srednjovjekovne kule blizu rimskog Koloseja urušio u ponedjeljak. Spasitelji su ga uspjeli izvući živog, no kasnije je preminuo u bolnici.

Dok je operacija spašavanja još uvijek trajala, Marija Zaharova je na svom kanalu na komunikacijskoj platformi Telegram napisala da dokle god talijanska vlada "trati novac svojih poreznih obveznika" na podršku za Ukrajinu, lokalno gospodarstvo i njegove kule će se nastaviti urušavati.

Talijanski šef diplomacije Antonio Tajani je kritizirao njenu objavu, nazvavši je "uznemirujućom" i "neprihvatljivom".

"Italija neće mijenjati svoju vanjsku politiku ili svoja načela zbog bezobzirnih verbalnih napada", dodao je.

Rusko veleposlanstvo u Rimu je kasnije na društvenoj platformi Facebook izrazilo sućut zbog smrti rumunjskog radnika Octava Stroicija. Veleposlanstvo je dodalo da je Moskva prenijela svoju zabrinutost Italiji zbog, kako je reklo, "agresivne, neprihvatljive proturuske kampanje" u talijanskim medijima, prouzročene ranijim komentarima Zaharove.

Italija čvrsto podupire Ukrajinu od početka ruske invazije 2022. vojnom opremom, obukom i humanitarnom pomoći u sklopu širih napora NATO saveza i Europske unije.

Međutim, javno mišljenje u Italiji je podijeljeno. Dok se većina protivi ruskoj invaziji i podržava slanje humanitarne pomoći, ankete pokazuju da mnogi Talijani nisu za slanje oružja ili eskaliranja vojne uključenosti.

Teme
Marija Zaharova Rat u Ukrajini Talijansko-ruski odnosi Urušavanje kule Rim

