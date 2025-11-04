Milanović o huliganima iz Splita: Među njima su i vucibatine mojih godina - to treba locirati, izručiti i presuditi!

"Jedan i očajan događaj, grupa žena, djece se okupila, kako su saznali za to ovi junaci? Bio sam u Splitu prije dva mjeseca i organizirane su Sportske igre mladih, puno ih je bilo iz Srbije, tamo sam bio na poziv organizatora i u centru Splita kraj mene je stajao ministar iz Vučićeve vlade, čovjek se obratio i mislim si OK, komfor zona, i nitko nije trepnuo. Ovi dečki koji su tako hrabro razbili pokušaj neprijateljskog desanta na Split, kao da se radi o neprijateljskim brodovima 1991. godine, očito nisu bili spremni da se obračunaju prije dva mjeseca, nego su čekali da se tamo okupe nebranjeni ljudi. Zašto s maskama? Odvojio bih mlade, za njih ima nade, to je kažnjivo djelo i za to treba odgovarati. Ima među njima vucibatina mojih godina, to treba locirati, izručiti i presuditi, HDZ-ovci znaju kako se to radi. Da im ne padne na pamet da to više rade, ne treba im davati previše publiciteta, za time žude", rekao je Milanović.