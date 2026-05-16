SAD proglasio novo primirje u Libanonu, Izrael isti dan bombardirao Tir

16. svi. 2026. 09:58
Flares are fired by Israeli forces in Arnoun as seen from Marjayoun, Lebanon May 14, 2026.
REUTERS/Karamallah Daher

Danas su zabilježeni topnički napadi u istočnom dijelu zemlje, u Yohmoru i Kherbet Qanafaru. To pokazuje da je primirje zapravo primirje samo na papiru.

Jučer, dok je američki State Department putem društvenih mreža objavljivao produženje primirja, Izrael je istodobno izdavao naredbe za prisilnu evakuaciju dviju zgrada u gradu Tiru. Te su zgrade potom gađane, što je izazvalo novi val raseljavanja, piše Al Jazeerin dopisnik iz Tira u Libanonu.

Tijekom posljednjih nekoliko dana Izrael je izdavao naredbe za evakuaciju mjesta sve bližih Tiru, zbog čega su tisuće ljudi potražile utočište u gradu. Zatim su izdane nove naredbe i za zgrade unutar samog grada, prisiljavajući ljude da borave u parkovima i na ulicama.

Jutros ljudi još čekaju vidjeti hoće li primirje uopće opstati. Niskoleteći dron čuo se iznad Tira još od ranih jutarnjih sati i nije se povukao.

Nažalost, za stanovnike južnog Libanona objava primirja donijela je vrlo malo olakšanja. Ljudi su i dalje zabrinuti zbog moguće daljnje eskalacije, posebno zato što je Izrael prethodnu fazu primirja iskoristio za pojačavanje i intenziviranje napada, a mnogi sada očekuju da bi se isto moglo ponovno dogoditi.

