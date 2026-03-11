Kako EU može zaobići Orbana?

Ukrajina će dobiti novac od zemalja EU-a za financiranje svojih ratnih napora čak i ako Mađarska i Slovačka nastave blokirati obećani zajam od 90 milijardi eura, rekli su za POLITICO dvojica diplomata EU-a.
Čelnici EU-a sastat će se sljedeći tjedan na samitu u Bruxellesu, nadajući se da će uvjeriti mađarskog premijera Viktora Orbána i njegovog slovačkog kolegu Roberta Fica da ostanu pri obećanju da će odobriti zajam, koji bi trebao osigurati dvije trećine novca potrebnog Ukrajini za nastavak borbe protiv ruske invazije do kraja 2027. godine.
No ako njih dvojica odbiju popustiti, baltičke i nordijske zemlje imaju plan dati Ukrajini dovoljno novca da ostane likvidna tijekom prve polovice ove godine, rekla su dva diplomata EU-a upoznata s razgovorima. Dobili su anonimnost, navodi POLITICO, kako bi mogli slobodno govoriti o osjetljivim pregovorima, kao i drugi izvori u ovoj priči.
Ukupan iznos koji se razmatra iznosi 30 milijardi eura, rekao je još jedan izvor upoznat s razgovorima. Budući da bi se radilo o bilateralnim zajmovima, oni ne bi zahtijevali odobrenje EU-a.
Odvojeno od toga, nizozemski ministar financija Eelco Heinen rekao je u utorak svojim kolegama da je njegova vlada osigurala sredstva kako bi Kijevu slala 3,5 milijardi eura godišnje bilateralne pomoći do 2029., rekla su za POLITICO još dva diplomata.
Budimpešta, ili bilo koji drugi glavni grad EU-a, može blokirati zajam od 90 milijardi eura unatoč tome što je već pristala na njega u prosincu, jer jedan od zakona koji mora biti odobren prije isplate novca zahtijeva suglasnost svih država članica.
"Nije prvi put..."
„Nije prvi put da se suočavamo s ovakvim poteškoćama s Mađarskom“, rekao je povjerenik EU-a za gospodarstvo Valdis Dombrovskis odgovarajući na pitanje POLITICA u utorak. „Ovaj zajam ćemo isporučiti na ovaj ili onaj način.“
Ideja o pojedinačnom financiranju Ukrajine već se raspravljala prije prosinačkog samita, na kojem su se čelnici svih država članica složili da će ići s jednim zajedničkim zajmom EU-a. Opcija pojedinačnih zajmova tada se smatrala nepoželjnom jer potkopava solidarnost EU-a s Ukrajinom i razotkriva duboke podjele unutar Unije.
No ako Orbán odbije odustati od protivljenja, to bi mogao biti jedini put naprijed.
Ukrajina ima novca do svibnja
Financijske potrebe Kijeva ublažene su nakon što je Međunarodni monetarni fond krajem prošlog mjeseca odobrio zajam od 8,1 milijardu dolara, pri čemu je odmah isplaćeno 1,5 milijardi. Zemlja bi trebala imati dovoljno novca da ostane solventna do početka svibnja, rekla su za POLITICO četiri izvora upoznata s financijama Kijeva.
Prethodne procjene EU-a ukazivale su da bi Kijev mogao ostati bez novca krajem ožujka, što bi ga stavilo u veliki nepovoljan položaj u odnosu na ruske snage i u vrijeme mirovnih pregovora koje predvode Sjedinjene Države, čime se dodatno povećala hitnost zajma EU-a od 90 milijardi eura.
Činilo se da je zajam osiguran sve do kraja siječnja, kada je ruski napad dronom oštetio naftovod Družba, koji preko Ukrajine transportira rusku naftu prema Mađarskoj i Slovačkoj. Budimpešta i Bratislava izuzete su od sankcija EU-a na rusku naftu.
Orbán je optužio Ukrajinu da namjerno odgađa popravak naftovoda iz političkih razloga te je povukao obvezu koju je dao na prosinačkom samitu da će podržati zajam za Ukrajinu. Mađarski čelnik također je blokirao 20. paket sankcija EU-a protiv Rusije, koji zahtijeva jednoglasnu podršku svih 27 čelnika kako bi bio usvojen.
Orbán, koji se suočava s ključnim nacionalnim izborima 12. travnja, vodi kampanju na platformi protiv Ukrajine. Njegova stranka Fidesz u anketama zaostaje za oporbenom strankom Tisza s velikom razlikom.
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, koji je odbacio optužbe da Kijev iz političkih razloga odbija popraviti naftovod, prošlog je tjedna rekao novinarima da, iako to ne želi učiniti, može ponovno pokrenuti protok nafte kroz Druzhbu „za mjesec dana ili mjesec i pol“ — što bi bilo neposredno nakon mađarskih izbora.
Zelenski je prošlog mjeseca novinarima, uključujući POLITICO, rekao da Ukrajina ne popravlja naftovod jer ga je Rusija više puta gađala, uključujući i dok su radnici na terenu obavljali popravke.
Čekanje mađarskih izbora
Procjena u Kijevu i Bruxellesu jest da bi, ako Orbán izgubi izbore, oporbeni čelnik Péter Magyar mogao biti skloniji odobriti zajam Ukrajini, osobito ako se naftovod Družba popravi ili ako Mađarska dobije neku drugu pogodnost od EU-a, prema riječima trojice diplomata.
Iako je Magyar tijekom kampanje davao kritične izjave o Ukrajini i — poput Orbána — isključio slanje vojnika ili oružja, priznao je i da je Rusija agresor u ratu. Diplomati kažu da se nadaju kako bi ga mogla motivirati želja da se Mađarskoj odmrznu zamrznuta sredstva EU-a.
Još jedna moguća pogodnost: Mađarska je podnijela zahtjev za 16 milijardi eura zajmova iz programa SAFE EU-a, koji državama omogućuje povoljne kredite za kupnju oružja u većim količinama. Europska komisija još nije odobrila taj zahtjev.
Ako Orbán prkosi anketama i pobijedi na izborima, EU se nada da će se tada povući iz blokade jer više neće morati poticati protuukrajinsko raspoloženje kako bi pridobio birače, rekla su trojica diplomata.
