Orban poslao novu oštru poruku: "Još jedan dan je prošao, predsjednik Zelenski obilazi Bruxelles..."

"Još jedan dan je prošao, a predsjednik Volodimir Zelenski još uvijek nije ponovno pokrenuo isporuke nafte kroz naftovod Prijateljstvo (Družba). Njegovo odbijanje i dalje ugrožava energetsku sigurnost Mađarske. Isporuke nafte moraju se odmah obnoviti! Znam da je naftovod operativan. Znam da isporuke nafte Mađarskoj nisu ponovno pokrenute zbog političke odluke predsjednika Zelenskog. Također znam da predsjednik Zelenski obilazi Bruxelles tvrdeći da se naftovod ne može ponovno pokrenuti. Očekujemo da predsjednik Ukrajine ispuni svoje obveze prema Europskoj uniji i njezinim državama članicama te da ponovno pokrene naftovod Prijateljstvo", poručio je Orbán na X-u te najavio kako će zbog toga danas razgovarati s Robertom Ficom, premijerom Slovačke.