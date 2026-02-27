Orban poslao novu oštru poruku: "Još jedan dan je prošao, predsjednik Zelenski obilazi Bruxelles..."

Premijer Mađarske Viktor Orbán nastavlja se nadmetati s Bruxellesom oko pomoći Ukrajini.
Mađarska blokira najnoviji paket sankcija Europske unije protiv Rusije kako bi izvršila pritisak na Europsku komisiju da odobri njezin zahtjev za obrambeni zajam u iznosu od 16 milijardi eura, tvrde dvojica diplomata EU-a za Politico.
Budimpešta je u ozbiljnom sukobu s Bruxellesom oko pomoći Ukrajini. Naime, Viktor Orbán je zaprijetio vetom na 20. paket sankcija protiv Moskve, kao i na zajam od 90 milijardi eura za Kijev, dok Ukrajina ne nastavi isporuku nafte putem naftovoda za koji Kijev tvrdi da je oštećen u ruskom napadu.
"Još jedan dan je prošao, a predsjednik Volodimir Zelenski još uvijek nije ponovno pokrenuo isporuke nafte kroz naftovod Prijateljstvo (Družba). Njegovo odbijanje i dalje ugrožava energetsku sigurnost Mađarske. Isporuke nafte moraju se odmah obnoviti! Znam da je naftovod operativan. Znam da isporuke nafte Mađarskoj nisu ponovno pokrenute zbog političke odluke predsjednika Zelenskog. Također znam da predsjednik Zelenski obilazi Bruxelles tvrdeći da se naftovod ne može ponovno pokrenuti. Očekujemo da predsjednik Ukrajine ispuni svoje obveze prema Europskoj uniji i njezinim državama članicama te da ponovno pokrene naftovod Prijateljstvo", poručio je Orbán na X-u te najavio kako će zbog toga danas razgovarati s Robertom Ficom, premijerom Slovačke.
Iako se dužnosnici EU-a nadaju da će obećanje o popravku naftovoda uvjeriti Orbána da odustane od veta na zajam, dvojica diplomata EU-a upoznata s razgovorima, izjavila su da bi Budimpešta mogla nastaviti blokirati sankcije dok se ne odobri njezin zahtjev za obrambeni zajam.
Komisija je 6. veljače predložila novi paket sankcija, koji proširuje ograničenja na rusku energetiku, banke, robu i usluge. EU se nadao da će dobiti konačno odobrenje za obje mjere - paket sankcija, za koji je potrebna jednoglasnost, te zajam od 90 milijardi eura - na četvrtu godišnjicu ruske sveobuhvatne invazije na Ukrajinu.
S obzirom na to da bi Kijevu u travnju mogla ponestati novca, u istom mjesecu kada Mađari izlaze na parlamentarne izbore, čelnici EU-a traže načine kako navesti Budimpeštu da odustane od protivljenja, pritom izbjegavajući pravni sukob s Orbánom koji bi mogao ojačati njegovu izbornu kampanju.
Mađarska je zatražila 16 milijardi eura kroz program EU-a SAFE, koji državama članicama omogućuje povoljne zajmove za zajedničku nabavu oružja radi jačanja obrane Unije od ruske agresije.
Komisija još nije odobrila mađarski zahtjev te “odugovlači” s početnom isplatom od 2,4 milijarde eura u nadi da će time izvršiti pritisak na Budimpeštu, rekli su dužnosnici za Politico. Komisija je zanijekala da blokira mađarski zahtjev.
Komisija bi trebala dovršiti reviziju mađarskog zahtjeva za SAFE zajam kako bi se izbjegla percepcija da se postupak odgađa iz političkih razloga, rekla su dvojica diplomata. Konačnu odluku o isplati obrambenih sredstava ipak bi morale donijeti države članice.
Komisija je već uskratila 17 milijardi eura sredstava za regionalni razvoj i oporavak nakon pandemije namijenjenih Mađarskoj zbog zabrinutosti u vezi s vladavinom prava.
