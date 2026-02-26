Analiza Politica
Europa ima plan za Orbana: Omogućit će mu "pobjedu koja spašava obraz"
Čelnici EU-a žele izbjeći pravni sukob s mađarskim premijerom koji bi mogao poslužiti njegovoj predizbornoj kampanji.
Prema riječima troje diplomata EU-a, europski čelnici traže način kako Viktoru Orbánu omogućiti "pobjedu koja čuva obraz", što bi mu dalo prostor da odustane od blokiranja sredstava za Ukrajinu, a da se pritom izbjegne otvoreni pravni sukob između Bruxellesa i Budimpešte.
Ta bi "pobjeda“ mogla doći u obliku obećanja o ponovnoj uspostavi protoka nafte kroz naftovod Družba, koji doprema rusku naftu u istočnu Europu, a oštećen je u ruskom napadu u Ukrajini prošlog mjeseca, naveli su diplomati.
"Imat će [Orbán] svoj prokleti naftovod“, rekao je jedan od diplomata upućen u rasprave. "Ova priča o Družbi ni na koji način nije uvjerljiva, ali on mora imati neku pobjedu u svojoj kampanji.“
Orbán je prošlog vikenda doveo u pitanje cijeli paket potpore EU-a Ukrajini kada je poručio da će blokirati zajam od 90 milijardi eura, ključan za opstanak Ukrajine u ratu - kao i 20. paket sankcija - ako se naftovod ne popravi i nafta ponovno ne počne teći prema Mađarskoj i Slovačkoj, piše Politico.
Između dvije "vatre"
EU se tako našao između nadolazeće financijske krize u Kijevu i potrebe da izbjegne davanje političkog poklona mađarskom premijeru, budući da postoji bojazan da bi Orbán mogao iskoristiti pravni obračun u predizborne svrhe. Ukrajini bi novac mogao ponestati već u travnju - istog mjeseca kada Mađari izlaze na birališta.
Orbánov potez izazvao je ogorčenje diljem EU-a, a predsjednik Europskog vijeća António Costa u pismu početkom tjedna upozorio je da je mađarski premijer prekršio načelo „iskrene suradnje“ EU-a. Time je naznačena mogućnost pravnih posljedica, uključujući pokretanje postupka prema članku 7., kojim bi se Budimpešti moglo oduzeti pravo glasa u EU-u.
No četvero diplomata i jedan visoki dužnosnik EU-a, koji su govorili pod uvjetom anonimnosti, odbacili su ideju pravnog rješenja za mađarsku blokadu. Umjesto toga, smatraju da bi se čelnici trebali usredotočiti na politički pritisak i nagovaranje Budimpešte da odustane od veta.
"Nema vremena za pravnu opciju"
"Nema vremena za pravnu opciju“, rekao je jedan diplomat, misleći na mogućnost tužbe protiv Budimpešte zbog blokiranja sredstava. „Morat će se pronaći političko rješenje.“
Sastavljanje „komada papira“ kojim bi se formaliziralo obećanje o obnovi protoka ruske nafte kroz naftovod Družba realniji je način za izlazak iz krize, smatraju dvojica diplomata.
Time bi se ponovio model iz listopada 2025., kada su čelnici EU-a pronašli rješenje za protivljenje Slovačke postupnom ukidanju ruskog plina. Bratislava je tada povukla veto nakon što je u zajedničku izjavu sa summita unesena obveza da će ruska energija nastaviti pristizati u Slovačku.
Provjera naftovoda
Orbán je svojim protivljenjem potpori EU-a prošlog vikenda pokrenuo jednu od najtežih unutarnjih kriza Unije posljednjih godina.
Iznenadna blokada iz Budimpešte dogodila se samo nekoliko dana prije nego što su najviši dužnosnici EU-a, uključujući Costu i Ursulu von der Leyen, trebali otputovati u Kijev povodom četvrte godišnjice početka ruske agresije na Ukrajinu — čime su njihovi planovi poremećeni.
Dužnosnici i čelnici EU-a reagirali su ogorčeno na Orbánov potez. U pismu mu je Costa upotrijebio neuobičajeno oštar ton: „Kada čelnici postignu konsenzus, obvezani su tom odlukom“, napisao je, dodavši da odbijanje provedbe zajma „predstavlja kršenje načela iskrene suradnje“.
To upozorenje upućivalo je na poteze koje Bruxelles dosad nije bio spreman poduzeti prema Mađarskoj - uključujući suspenziju njezina prava glasa za stolom europskih čelnika.
Međutim, troje diplomata reklo je za Politico da takve pravne mjere nisu bile među opcijama o kojima se raspravljalo na sastanku veleposlanika u Bruxellesu ovoga tjedna.
Umjesto toga, neki su diplomati predložili da delegacija EU-a u Ukrajini ode provjeriti stanje na terenu i pregleda naftovod, kako bi se osporile Orbánove tvrdnje da zapravo nije ozbiljno oštećen.
„No posjet ovisi o tome hoće li ukrajinske vlasti to omogućiti, budući da je riječ o strogo čuvanoj lokaciji“, rekao je jedan dužnosnik EU-a upućen u razgovore, dodavši da su u tijeku pregovori s ukrajinskim vlastima o takvom posjetu.
Još jedna mogućnost koju je spomenula visoka predstavnica EU-a Kaja Kallas jest povratak ideji korištenja zamrznute ruske imovine u Europi. Švedska ministrica za europske poslove Jessica Rosencrantz izjavila je ranije ovoga tjedna za Politico da je Stockholm spreman podržati tu opciju ako se ponovno stavi na stol.
No drugi diplomati odbacili su tu ideju. „Costa je naglasio da se politički dogovori postignuti na sastanku Europskog vijeća moraju poštovati od strane država članica. Ostajemo pri odluci donesenoj 18. prosinca“, rekao je jedan nacionalni dužnosnik.
