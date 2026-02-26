Europa ima plan za Orbana: Omogućit će mu "pobjedu koja spašava obraz"

Orbán je prošlog vikenda doveo u pitanje cijeli paket potpore EU-a Ukrajini kada je poručio da će blokirati zajam od 90 milijardi eura, ključan za opstanak Ukrajine u ratu - kao i 20. paket sankcija - ako se naftovod ne popravi i nafta ponovno ne počne teći prema Mađarskoj i Slovačkoj, piše Politico.