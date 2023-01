Kijev odgovorio Putinu na prijedlog o prekidu vatre: Zadržite licemjerje za sebe

Visoki ukrajinski dužnosnik odbio je u četvrtak prijedlog Moskve da se proglasi 36-satni prekid vatre kao licemjerje i propagandu i poručio da bi to bilo moguće samo kada bi Rusija napustila okupirani ukrajinski teritorij.

Kremlj je objavio da je ruski predsjednik Vladimir Putin naredio prekid vatre za pravoslavni Božić počevši od petka u podne.

“Ruska Federacija mora napustiti okupirane teritorije – samo tada će imati privremeno primirje. Zadržite licemjerje za sebe”, poručio je savjetnik ukrajinskog predsjednika Mihajlo Podoljak na Twitteru.

U detaljnijoj izjavi za medije, Podoljak je rekao da je Putinov prijedlog “gesta čiste propagande”.

ROC is not an authority for global Orthodoxy & acts as a "war propagandist". ROC called for the genocide of Ukrainians, incited mass murder & insists on even greater militarization of RF. Thus, ROC's statement about "Christmas truce" is a cynical trap & an element of propaganda.