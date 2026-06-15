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KAPETAN LUKA KRILO

Vlasnici katamarana o tragediji u kojoj su poginule četiri osobe: Duboko smo potreseni...

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N1 Info
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15. lip. 2026. 15:11
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katamaran
Ivo Cagalj/PIXSELL

Pod još nerazjašnjenim okolnostima u nedjelju su se između Šolte i Brača sudarili katamaran i jedrilica duga oko 14 metara, na kojoj je bilo osam osoba.

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Nakon sudara pronađena su tijela troje poginulih, a danas ja pronađeno i tijelo četvrte osobe za kojom se tragalo. Četiri ozlijeđene osobe prevezene su u splitski KBC i izvan su životne opasnosti.

Katamaran je u vlasništvu tvrtke Kapetan Luka Krilo, iz koje izražavaju sućut stradalima i navode da su iznimno potreseni tragedijom.

Prenosimo priopćenje u cijelosti:

"Duboko potreseni tragičnom pomorskom nesrećom, koja se dogodila u akvatoriju Splitskih vrata, u kojoj je sudjelovao katamaran naše tvrtke, ovim putem izražavamo iskrenu sućut obitelji, rodbini i prijateljima stradalih.

Naša tvrtka, Uprava i svi zaposlenici potreseni su ovim događajem te od prvog trenutka aktivno surađujemo s nadležnim tijelima s ciljem što bržeg i preciznijeg rasvjetljavanja svih okolnosti nesreće. Istodobno, kontinuirano smo posvećeni pružanju adekvatne potpore članovima posade našeg katamarana te sudionicima nesreće.

Obzirom da je u tijeku službena istraga, u ovome trenutku nismo u mogućnosti komentirati detalje niti nagađati o njezinim uzrocima. Po dovršetku istrage nadležnih institucija i u trenutku kada budemo raspolagali s više informacija, na odgovarajući način ćemo ih podijeliti s javnošću."

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Teme
jedrilica kapetan luka krilo katamaran tragedija

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