ŽDO Split se oglasio o pomorskoj nesreći katamarana i jedrilice

Ivana Ivanovic/PIXSELL

Povodom pomorske nesreće koja se dogodila 14. lipnja 2026. oko 11,38 sati u Splitskim vratima u blizini otoka Brača, dežurni zamjenik Županijskog državnog odvjetništva u Splitu je, u suradnji s vještakom pomorske struke te specijalistom za brodsku elektroniku i ekipom za očevide Policijske uprave splitsko-dalmatinske, proveo dokaznu radnju očevida na katamaranu koji je sudjelovao u nesreći, naveli su iz Županijskog državnog odvjetništva u Splitu.

Podijeli

Oglas

"Prema dosad prikupljenim podacima katamaran se kretao iz pravca Splita prema Hvaru te se sudario s jedrilicom na kojoj se nalazilo osam putnika državljana Češke Republike koja se kretala iz pravca Trogira prema Hvaru.

Na mjestu događaja pronađena su tri mrtva tijela te je nalogom određeno da se tijela prevezu u Klinički bolnički centar Split zbog obavljanja obdukcije.

Županijsko državno odvjetništvo u Splitu naložilo je izuzimanje uzoraka i tragova od određenih osoba radi provođenja toksikološkog vještačenja, a također je naloženo pomorsko-tehničko vještačenje na okolnosti nastanka predmetne pomorske nesreće. Provode se i drugi potrebni izvidi i dokazne radnje u cilju utvrđivanja svih relevantnih okolnosti ovog događaja.

Ujedno, provođenje očevida nastavljeno je na mjestu gdje je potonula jedrilica.

Ostatak jedrilice lociran je i u istoj je uočeno tijelo muške osobe te se zbog noćnih uvjeta provođenje očevida nastavilo sljedećeg dana u jutarnjim satima. Nakon što jedrilica bude izvučena iz mora nalogom će se odrediti provođenje očevida na istoj."