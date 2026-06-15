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potvrđeno sa šibenskog suda

Kristijanu Aleksiću produljen istražni zatvor: "Sada se nalazi u bolnici"

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15. lip. 2026. 14:47
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Dusko Jaramaz/PIXSELL

U ponedjeljak je na šibenskom Županijskom sudu održano ročište na kojem je odlučeno da se istražni zatvor Kristijanu Aleksiću, osumnjičenom za ubojstvo mladića u Drnišu, produljuje za dva mjeseca.

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"Protiv okrivljenika je produljen istražni zatvor za daljnja dva mjeseca", potvrdio je reporterki RTL-a Danas Sari Jurici, glasnogovornik šibenskog suda Branko Ivić i dodao kako je odluka donesena zbog opasnosti od bijega, opasnosti od ponavljanja djela i posebno teških okolnosti kaznenog djela. 

Ivić navodi kako se ni obrana ni sam okrivljenik nisu protivili prijedlogu za produljenjem istražnog zatvora. Objašnjava i da Aleksić, koji se trenutačno nalazi u zatvorskoj bolnici u Zagrebu, nije doveden na Sud, već je s njim uspostavljena veza putem videolinka. 

"Državno odvjetništvo vodi istragu i nadam se da će u tom roku ona završiti, da bi državni odvjetni mogao odlučiti hoće li i kada podignuti optužnica", poručio je glasnogovornik.

Podsjetimo, Aleksiću je pritvor prvi put određen prije gotovo mjesec dana i to po tri točke, zbog opasnosti od bijega, ponavljanja djela i ometanja istrage.

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kristijan aleksić sud zatvor

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