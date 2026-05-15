summit u Pekingu
FOTO / Trump i Xi nakon razgovora u zatvorenom kompleksu: "Došli smo do prekretnice"
Donald Trump i Xi Jinping održali su završni krug razgovora drugog dana povijesnog summita u Pekingu, nakon kojeg će američki predsjednik zrakoplovom Air Force One otputovati natrag u SAD.
Dvojica čelnika sastala su se u zatvorenom kompleksu Zhongnanhai, tajnom sjedištu kineskog državnog vrha, gdje su održali razgovor uz čaj i zajednički ručak.
Trump je u prvom intervjuu nakon bilateralnih razgovora s Xijem otkrio vrlo malo konkretnih detalja o sastanku. U jednosatnom razgovoru za Fox News sa Seanom Hannityjem govorio je o mogućoj prodaji Boeingovih zrakoplova i soje Kini, pohvalio američku vojnu operaciju u Iranu te predstavio novi nadimak za demokrate, piše Independent.
"Povijesni summit"
"Mislim da je ovo povijesni summit. To su dvije velike zemlje, ja to zovem G2”, rekao je Trump. “Postoje G7 i G8, a ovo je G2 i vjerujem da će ostati upamćen kao važan trenutak u povijesti, možda prije svega kao trenutak međusobnog poštovanja.”
Kinesko ministarstvo vanjskih poslova objavilo je da su Trump i Xi tijekom razgovora u Pekingu postigli “niz novih suglasnosti” te pozvali na brzo rješenje rata s Iranom.
Privatni razgovor bez novinara
Prema navodima medija, Trump i Xi razgovarali su nasamo desetak minuta, daleko od novinara, prije nego što su nastavili šetnju kompleksom Zhongnanhai.
"Ovo su najljepše ruže koje je itko ikada vidio”, komentirao je Trump tijekom zajedničke šetnje.
Na pitanje uživa li u posjetu Kini, američki predsjednik odgovorio je podignutim palcem, nakon čega je kineski dužnosnik novinarima poručio: “Bez pitanja.”
Dvojica čelnika zatim su nastavila kroz natkriveni prolaz ukrašen motivima ptica i tradicionalnih kineskih planinskih krajolika. Xi je preko prevoditelja objašnjavao povijest kompleksa te najavio da će Trumpu poslati sjeme ruža.
"Postigli smo fantastične trgovinske dogovore"
Trump i Xi završne su izjave dali okruženi visokim dužnosnicima obje delegacije. Uz Trumpa su bili američki ministar obrane Pete Hegseth, državni tajnik Marco Rubio, ministar financija Scott Bessent, američki veleposlanik u Kini David Perdue i trgovinski predstavnik Jamieson Greer.
Trump je izjavio da su dvije zemlje postigle “fantastične trgovinske dogovore”.
Xi je na sastanak stigao u pratnji šefa kabineta Cai Qija, ministra vanjskih poslova Wang Yija, potpredsjednika vlade He Lifenga i zamjenika ministra vanjskih poslova Ma Zhaoxua.
Govoreći o razgovorima, Trump je rekao da su se dotaknuli trgovine, Irana i “mnogih drugih tema”.
“Riješili smo puno problema koje drugi ne bi uspjeli riješiti”, rekao je Trump.
O Iranu je poručio da SAD “ne želi da Iran ima nuklearno oružje” te da žele “otvoren Hormuški tjesnac”.
Trump je zahvalio Xiju na gostoprimstvu i rekao da mu je čast biti u Pekingu. Najavio je i novi susret 24. rujna tijekom Xijeva posjeta SAD-u, dodavši da se nada kako će kineski predsjednik tada biti jednako impresioniran Amerikom kao što je on bio Kinom tijekom ovog posjeta.
Xi: Odnosi SAD-a i Kine dosegnuli novu razinu
Xi Jinping izjavio je da su on i Trump tijekom summita uspostavili “novi bilateralni odnos” koji je, kako je rekao, “konstruktivan”.
Dodao je i da su odnosi između SAD-a i Kine postigli “prekretnicu”.
