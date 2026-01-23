Koliko je blizu mirovni sporazum u Ukrajini – i jesmo li već bili u sličnoj situaciji?

U studenom su se u Abu Dhabiju sastali vojni dužnosnici sve tri strane, iako ostaje nejasno jesu li svi uopće bili u istoj prostoriji u isto vrijeme. Značajan sastanak ukrajinskih i ruskih vladinih dužnosnika održan je i prošlog svibnja u Turskoj. Tada su postojale nade da bi susret mogao označiti prekretnicu u najsmrtonosnijem europskom sukobu od Drugog svjetskog rata, no u stvarnosti je sastanak trajao jedva dva sata.