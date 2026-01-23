trilateralni sastanak
Koliko je blizu mirovni sporazum u Ukrajini – i jesmo li već bili u sličnoj situaciji?
Pregovarači iz Rusije, Ukrajine i Sjedinjenih Američkih Država održavaju razgovore u Abu Dhabiju. Donosimo sve što trebate znati u trenutku kada se predstavnici triju zemalja prvi put okupljaju kako bi pokušali postići dogovor o okončanju sukoba.
Ruski, ukrajinski i američki pregovarači sudjeluju u prvim trilateralnim razgovorima od početka ruske invazije punog razmjera na Ukrajinu 2022. godine.
Trodijelni sigurnosni razgovori u Abu Dhabiju, u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, dio su napora da se postigne dogovor o završetku rata. Trenutačno se razgovori opisuju kao „neformalni“, ali se kasnije tijekom dana očekuju „formalniji“ sastanci, piše Sky.
Kremlj je potvrdio da će se razgovori održati, ali je upozorio da trajni mir neće biti moguć bez rješavanja teritorijalnih pitanja.
Razgovori slijede nakon što su tri američka izaslanika, među kojima i Steve Witkoff te zet Donalda Trumpa, Jared Kushner, u četvrtak u Moskvi održali četverosatni sastanak s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, dok se Trump sastao s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim na Svjetskom ekonomskom forumu u Davosu.
Koliko je blizu mirovni sporazum?
SAD su održale razgovore s Rusijom, kao i odvojene razgovore s ukrajinskim i europskim čelnicima, o različitim nacrtima mirovnog plana. Američki izaslanik Witkoff rekao je još u četvrtak da je postignut „velik napredak“ te da su pregovori svedeni na jedno posljednje pitanje. Glavna prepreka svakom dogovoru i dalje ostaje – teritorij.
Rusija i dalje zahtijeva da Ukrajina prepusti približno 20 posto (oko 1.900 četvornih kilometara) Donjecke oblasti koju ruske snage nisu osvojile na bojištu – teritorij s kojeg se Zelenski odbija povući.
Donjeck je jedna od dviju istočnih regija koje čine Donbas. Ruske snage već kontroliraju gotovo cijelu drugu regiju, Luhanjsk. Ruski predsjednik je prošle godine rekao Trumpu da bi bio spreman odustati od drugih ukrajinskih teritorija koje drže njegove snage u zamjenu za potpuni nadzor nad Donjeckom i Luhanjskom oblasti.
Nakon posljednjeg sastanka s Trumpom, ukrajinski predsjednik izjavio je da budući status istočne Ukrajine, koju trenutačno okupira Rusija, još nije riješen, ali da su mirovni prijedlozi „gotovo spremni“.
Savjetnik ruskog predsjednika za vanjsku politiku, Jurij Ušakov, također je rekao da je Putin američkim izaslanicima ponovno naglasio kako se „ne može očekivati dugoročno rješenje bez rješavanja teritorijalnog pitanja“.
Sigurnosna jamstva
Zelenski je dodao da još čeka da Trump dogovori konkretan datum i vrijeme za potpisivanje sporazuma o američkim sigurnosnim jamstvima za Kijev.
Rekao je da je dokument „dovršen“, ali još nije potpisan, niti je zasad objavljen javnosti. Ukrajina od saveznika traži snažna sigurnosna jamstva kako bi se u budućnosti spriječila moguća nova ruska agresija.
Jesmo li već bili u sličnoj situaciji?
Dopisnica Sky Newsa Sally Lockwood izjavila je da trilateralni sastanak predstavlja „značajan trenutak“, ali je dodala kako je „važno držati očekivanja prilično umjerenima, jer smo, naravno, već bili ovdje“.
U studenom su se u Abu Dhabiju sastali vojni dužnosnici sve tri strane, iako ostaje nejasno jesu li svi uopće bili u istoj prostoriji u isto vrijeme. Značajan sastanak ukrajinskih i ruskih vladinih dužnosnika održan je i prošlog svibnja u Turskoj. Tada su postojale nade da bi susret mogao označiti prekretnicu u najsmrtonosnijem europskom sukobu od Drugog svjetskog rata, no u stvarnosti je sastanak trajao jedva dva sata.
Potom je u kolovozu povijesni susret Donalda Trumpa i Vladimira Putina na Aljasci doveo do razgovora o mogućnosti da Ukrajina prepusti dio teritorija u zamjenu za okončanje borbi, ali iz tog susreta nisu proizašli nikakvi čvrsti dogovori.
Lockwood je dodala da su najnoviji mirovni pregovori situacija u kojoj se zasad može samo čekati i promatrati. Rekla je da bi brzina kojom su mirovni razgovori u Abu Dhabiju dogovoreni mogla upućivati na to da je svaka strana barem „razmotrila kompromis koji bi bila spremna prihvatiti“ prije samog sastanka.
Također je istaknula da je ovo prvi put da će na razgovorima biti prisutan Kiril Budanov, šef ureda predsjednika Zelenskog, koji je na tu dužnost imenovan početkom siječnja.
Lockwood je navela da joj je američki izvor rekao kako je Budanov jedini član Zelenskijeva tima kojeg SAD „doista shvaća ozbiljno“ te da je „iznimno značajno“ što će sudjelovati u pregovorima.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare