Zelenski žestoko kritizirao EU: Nažalost, Putin je uspio zaustaviti Europu...

U borbenom govoru žalio se i na savjete koje mu europski čelnici daju kada je riječ o razgovorima s Washingtonom. "Govore nam da ne spominjemo projektile Tomahawk", rekao je, misleći na dalekometno oružje koje bi Kijevu omogućilo udare duboko na ruskom teritoriju. Isto, dodao je, vrijedi i za njemačke dalekometne projektile Taurus.