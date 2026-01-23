GOVOR U DAVOSU
Zelenski žestoko kritizirao EU: Nažalost, Putin je uspio zaustaviti Europu...
Donald Trump i Volodimir Zelenski u Davosu su se složili da europski čelnici moraju učiniti više i to svakako nije dobra poruka.
Dan nakon što je američki predsjednik govorio o onome što je opisao kao kontinent uništen masovnim migracijama, ukrajinski predsjednik veći je dio svog govora na Svjetskom gospodarskom forumu posvetio kritici europskih čelnika zbog toga što ne čine dovoljno kako bi pomogli njegovoj zemlji da se obrani od invazije ruskog predsjednika Vladimira Putina, ali ni dovoljno za vlastitu obranu.
Fokus na europske slabosti, a ne na diplomatske pomake, bio je znakovit pokazatelj stanja pregovora: unatoč obnovljenom američkom angažmanu, u razgovorima koji bi trebali dovesti do kraja rata ostvaren je vrlo ograničen napredak.
"Europa voli pričati i raspravljati"
Zelenski je iznio dugačak popis zamjerki, počevši od odluke Europske unije da ne iskoristi zamrznutu rusku imovinu u Europi za financiranje Ukrajine.
"Putin je uspio zaustaviti Europu, nažalost", rekao je. "Što nedostaje? Vrijeme? Ili politička volja? Prečesto je u Europi nešto drugo hitnije."
"Europa voli pričati i raspravljati o budućnosti, ali izbjegava djelovati", zaključio je.
U borbenom govoru žalio se i na savjete koje mu europski čelnici daju kada je riječ o razgovorima s Washingtonom. "Govore nam da ne spominjemo projektile Tomahawk", rekao je, misleći na dalekometno oružje koje bi Kijevu omogućilo udare duboko na ruskom teritoriju. Isto, dodao je, vrijedi i za njemačke dalekometne projektile Taurus.
Oštro je kritizirao i poteškoće s kojima se EU često suočava u donošenju odluka. "Prečesto se europski čelnici okreću jedni protiv drugih umjesto da zajedno zaustave Rusiju", rekao je. "Europa mora naučiti kako se braniti."
Pažljivo je naveo i neke čelnike kojima je zahvalio, uključujući predsjednicu Europske komisije Ursulu von der Leyen, no ukupni ton njegovih riječi bio je obilježen dozom prezira.
Zelenskijev govor iznenadio je dio publike, od kojih su mnogi došli očekujući informacije o napretku mirovnih pregovora između Ukrajine i Rusije pod pokroviteljstvom SAD-a ili izvješće o njegovu ranijem sastanku s Trumpom. Ukrajinski predsjednik te je teme tek usputno spomenuo.
Oštro oko Grenlanda
O mirovnim pregovorima Zelenski je bio kratak: "Naši timovi rade svaki dan. Nije jednostavno. Dokumenti za okončanje rata gotovo su spremni." O jednosatnom sastanku s američkim predsjednikom rekao je novinarima da je "sastanak bio dobar, zahvaljujući predsjedniku i tome što je pronašao vremena".
Ukrajinski predsjednik i ranije je znao javno kritizirati europske čelnike, prošle godine u Davosu, kao i na Münchenskoj sigurnosnoj konferenciji, gdje je, prema riječima bivšeg američkog diplomata Michaela McFaula, "zvučao kao vođa slobodnog svijeta".
No ovoga puta ton je bio oštriji, osobito kada ih je ismijao zbog slanja "40 vojnika na Grenland, čemu to služi? Kakvu poruku to šalje? Kakvu poruku Putinu? Ili Kini? I što je još važnije, kakvu poruku šalje Danskoj?"
"Trideset ili četrdeset vojnika neće zaštititi ništa", dodao je.
Sastanak dvojice čelnika bio je neizvjestan sve do samog jutra. Uoči susreta Ukrajinci su se mučili osigurati termin za Zelenskog u rasporedu američkog predsjednika, prema riječima visokog ukrajinskog dužnosnika i republikanskog stručnjaka za vanjsku politiku, koji su za Politico govorili pod uvjetom anonimnosti.
"Zelenski je uvijek spreman sastati se s Trumpom", rekao je stručnjak. "Smatra da koristi nadmašuju troškove i da će, ako on s Trumpom ne razgovara, to učiniti netko drugi."
Trumpov govor promijenio situaciju
No dok su Kijev i drugi gradovi bili izloženi ruskim zračnim napadima, Zelenski je postao suzdržaniji. U utorak je rekao da će vjerojatno ostati u Kijevu, dijelom zato što nije osjećao da su "partneri spremni" i da će biti malo izgleda za pomak u pregovorima.
Situacija se promijenila nakon Trumpova govora u utorak, kada se činilo da američki predsjednik misli da je Zelenski u publici, te je nekoliko puta spomenuo da će se s njim sastati kasnije tog dana. Ukrajinski predsjednik sljedećeg je dana otputovao u Švicarsku.
Na američkoj strani dužnosnici su optimistični oko izgleda za postizanje mirovnog sporazuma. "Razmjerno smo blizu", rekao je Trump tijekom svog glavnog govora na WEF-u. "Vjerujem da su sada u fazi u kojoj se mogu okupiti i postići dogovor. Ako to ne učine, glupi su."
Uoči sastanka Trumpa i Zelenskog, posebni izaslanik američkog predsjednika za Ukrajinu Steve Witkoff rekao je na jednom doručku u Davosu da Trump želi uspostaviti zonu bez carina na istoku zemlje, kao dio sporazuma o gospodarskom prosperitetu.
Time bi poslijeratna Ukrajina dobila bescarinski pristup američkom tržištu, rekao je, i "mislim da bi to promijenilo pravila igre".
"Zapravo sam optimističan", dodao je.
Ipak, malo je naznaka da je ostvaren značajniji napredak oko ključnih spornih točaka, uključujući zahtjeve Moskve da Kijev prepusti dijelove istočne regije Donbas, što Ukrajina odbija razmatrati.
Kremlj se također protivi sigurnosnim jamstvima koja bi uključivala raspoređivanje zapadnih vojnika u Ukrajini, a koja Zelenski zahtijeva kako bi se spriječila nova ruska invazija i kako bi se sporazum lakše predstavio skeptičnoj ukrajinskoj javnosti.
Ukrajinski predsjednik usprotivio se i prijedlogu trostruke kontrole nad nuklearnom elektranom Zaporižja, koju bi dijelili SAD, Rusija i Ukrajina.
Prema Bijeloj kući, Witkoff i Trumpov zet Jared Kushner tijekom noći putuju u Moskvu na sastanak s Putinom. Zelenski je novinarima rekao da će se njegov tim u petak i subotu u Ujedinjenim Arapskim Emiratima sastati s timovima Witkoffa i Kushnera.
Nakon toga uslijedit će "trojni sastanak" s ruskim pregovaračima, rekao je. Dodao je da Moskva mora biti spremna na kompromise. "Svi moraju biti spremni, ne samo Ukrajina", rekao je. "Bolje je nego da nema nikakvog dijaloga."
"Bog da, rat će stati", rekao je. "Nadam se."
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare