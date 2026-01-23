Nakon jučerašnjeg govora u Davosu, tijekom kojeg je Zelenski osim prozivanja Europe zbog "nedjelovanja po pitanju Ukrajine", Orbanu uputio i izravne uvrede stigao je odgovor mađarskog premijera.
"Svaki Viktor zaslužuje pošteni šamar"
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski održao je upečatljiv govor na Svjetskom gospodarskom forumu u Davosu, gdje je oštro napao unutarnje neprijatelje Europe i uputio izravne uvrede mađarskom premijeru Viktoru Orbánu.
Zelenski je upozorio da sile koje žele uništiti Europu ne gube ni jedan dan, dodajući kako te snage sada djeluju čak i unutar same Europske unije.
„Svaki ‘Viktor’ koji živi od europskog novca, dok istovremeno pokušava rasprodati europske interese, zaslužuje jedan šamar“, poručio je ukrajinski predsjednik, jasno ciljajući na mađarskog premijera. Naglasio je kako činjenica da se netko osjeća ugodno u Rusiji ne znači da se smije dopustiti da se europske prijestolnice pretvore u male Moskve.
Zelensky harshly criticised Hungary’s Prime Minister Viktor Orbán:— NEXTA (@nexta_tv) January 22, 2026
“Every ‘Viktor’ who lives off European money while trying to sell out European interests deserves a slap in the face.” pic.twitter.com/gEQHnGy7M0
Orban je započeo objavu na X-u na sljedeći način:
U Davosu predsjednik Zelenski prešao je granicu.
Nije ništa novo u tome da, kako se približavaju izbori u Mađarskoj, ponovno stavlja na metu mađarsku vladu i mene osobno. Ono što je, međutim, iznenadilo jest da je u svom govoru kritizirao i sve ostale europske čelnike. Tvrdi da je potpora upućena Ukrajini nedostatna, da je oružja premalo i da je europska odlučnost nedovoljna.
Yesterday in Davos, President @ZelenskyyUa crossed a line.— Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) January 23, 2026
There is nothing new in the fact that, as elections approach in Hungary, he once again placed the Hungarian government, and me personally, in his sights. What was surprising, however, was that in his speech he also…
"Bruxelles prihvatio svaki ukrajinski zahtjev"
Na odgovor iz Bruxellesa nije se dugo čekalo. Sinoć je Von der Leyen predstavila plan razvoja Ukrajine. U njemu su briselski čelnici prihvatili svaki ukrajinski zahtjev: 800 milijardi dolara za Ukrajinu, ubrzano članstvo u EU do 2027. godine te daljnju potporu sve do 2040.
Tu danas stojimo. Predsjednik Zelenski sve je postavio naopako, a Bruxelles je spreman platiti.
I mi ćemo o ovome imati što reći. Dolazi nacionalna peticija putem koje možemo poslati jasnu poruku Bruxellesu: mi nećemo platiti!", napisao je.
