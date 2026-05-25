VIDEO / Kinezi lansirali troje astronauta prema "Nebeskoj palači": Jedan od njih ostat će u orbiti godinu dana

Kina je u nedjelju navečer lansirala svemirsku letjelicu Shenzhou 23 s troje astronauta prema svojoj svemirskoj postaji, a jedan od članova posade trebao bi ostati u orbiti čak godinu dana.
Letjelica je lansirana iz Centra za lansiranje satelita Jiuquan na sjeverozapadu Kine. Misija dolazi u trenutku kada Kina intenzivira pripreme za prvo slijetanje ljudi na Mjesec do 2030. godine.
Posadu čine zapovjednik Zhu Yangzhu te astronauti Zhang Zhiyuan i Lai Ka-ying, koju kineske vlasti navode i pod mandarinskom transliteracijom imena Li Jiaying.
Lai, rođena i odrasla u Hong Kongu, doktorirala je računalnu forenziku i postala prva astronautkinja iz Hong Konga koja sudjeluje u svemirskoj misiji, javlja NPR.
Jedan od najdužih pojedinačnih boravaka u svemiru
Prema kineskim državnim medijima, posada će provesti desetke znanstvenih i tehnoloških eksperimenata. Također bi trebali obaviti smjenu s posadom misije Shenzhou 21, koja se na svemirskoj postaji Tiangong nalazi više od 200 dana.
Jedan od astronauta iz misije Shenzhou 23 ostat će na orbitalnoj postaji godinu dana, što bi bio jedan od najdužih pojedinačnih boravaka u svemiru u povijesti.
Cilj misije je, kako navode kineski mediji, "istražiti ljudsku prilagodljivost i granice izdržljivosti" tijekom dugotrajnih svemirskih letova.
Kina posljednjih godina ubrzano razvija svoj svemirski program, a astronauti redovito odlaze na svemirsku postaju Tiangong, izgrađenu nakon što je Kina praktički isključena iz Međunarodne svemirske postaje zbog američkih sigurnosnih zabrinutosti.
Svemirska utrka s SAD-om
Sjedinjene Američke Države smatraju se glavnim kineskim konkurentom u svemirskoj utrci, a NASA planira ponovno spustiti astronaute na Mjesec 2028. godine.
Kineska svemirska postaja Tiangong, što znači "Nebeska palača", prvi je put primila posadu 2021. godine. Prošle godine hitna misija programa Shenzhou, što znači "Božanski brod", vratila je astronaute koji su ostali zarobljeni na postaji zbog oštećene letjelice.
