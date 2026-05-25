Saif Abukeshek za N1: Ben-Gvir je pokazao istinsku sliku Izraela

"Prema nama se ponašalo kao što smo i vidjeli, i tijekom prvog presretanja bilo je navoda o fizičkom i spolnom zlostavljanju aktivista. Bili smo iskrcani u Grčkoj, Thiago Ávila i ja bili smo oteti i odvedeni u izraelske zatvore, gdje se vodio postupak protiv nas. Bili smo pušteni 11. dana od otmice. Od samog početka pritvora započeli smo štrajkom glađu. Prvi je trajao pet dana, tvrdio sam da sam nezakonito pritvoren, da nas se mučilo i ispitivalo čak 18 sati. Nije se poštovalo ni međunarodno ni pomorsko pravo, djelovalo se potpuno nekažnjivo, a oni su izazvali i okolišne probleme jer su ostavili naše brodove u Mediteranu nakon što su nas oteli", dodaje.