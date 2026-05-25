član Sumud flotile
Saif Abukeshek za N1: Ben-Gvir je pokazao istinsku sliku Izraela
Gost naše Hanan Nanić u N1 studiju uživo bio je Saif Abukeshek, aktivist i jedan od sudionika ovogodišnje Globalne Sumud Flotile, koja je pokušala probiti izraelsku blokadu i dostaviti humanitarnu pomoć u Pojas Gaze. Razgovarali su o reakciji izraelskih vlasti i teškim iskustvima mučenja i zlostavljanja koje su aktivisiti pretrpjeli u izraelskim zatvorima
"Slika govori sama za sebe. Vidjeli smo znakove agresije na ljudima koji su pušteni na slobodu, bili su na zdravstvenim pregledima, posjetili smo bolnice. Još uvijek su neki ljudi u bolnicama, neki su bili na operativnim zahvatima, imaju slomljena rebra, kosti, čak i znakove seksualnog nasilja", rekao je Saif Abukeshek, opisavši iskustva brojnih međunarodnih aktivista koji su oteti u međunarodnim vodama od strane izraelskih vojnih snaga.
'Brod za mučenje'
"Brutalnost izraelskih vlasti prema sudionicima flotile ovaj put je prilično očita. Sada se možemo pitati što se događa palestinskim zarobljenicima, koji nemaju istu potporu, koji nisu vidljivi i drže se dugo vremena u pritvoru. Prolaze kroz mučenje, ispitivanja, spolno ih se zlostavlja. To smo sve vidjeli i na videozapisu Itamara Ben-Gvira, vidjeli smo kako su postupali prema zarobljenim aktivistima", dodao je.
"Uvijek imamo na umu ono što se dogodilo 2010., smrt više od 10 aktivista. Ova najnovija presretanja zasad su najnasilnija, jer je nasilje počelo već na samim brodovima. Na ljude se pucalo, bili su odvedeni na zatvorski brod, jedan od kojih se zove 'brod za mučenje; to je zapravo američki brod koji je dan izraelskim vlastima u humanitarne svrhe. Zanimljivo je kako se materijal koji Izrael dobiva koristi", kazao je Abukeshek.
Izrael ne poštuje ni međunarodno ni pomorsko pravo
Osvrnuo se i na vlastito iskustvo:
"Riječ je zapravo o istoj flotili, presreli su je dvaput", kazao je, komentirajući činjenicu da je i on ove godine bio otet i zarobljen od strane izraelskih snaga. "Prvi puta u blizini Grčke, nekakvih 700 nautičkih milja od Gaze, pa se možemo pitati kada počinje to presretanje. Prilično je daleko 700 nautičkih milja pa se postavlja pitanje zakonitosti ovoga što Izrael čini, kao i suučesništva europskih zemalja koje dopuštaju Izraelu da to čini.
"Prema nama se ponašalo kao što smo i vidjeli, i tijekom prvog presretanja bilo je navoda o fizičkom i spolnom zlostavljanju aktivista. Bili smo iskrcani u Grčkoj, Thiago Ávila i ja bili smo oteti i odvedeni u izraelske zatvore, gdje se vodio postupak protiv nas. Bili smo pušteni 11. dana od otmice. Od samog početka pritvora započeli smo štrajkom glađu. Prvi je trajao pet dana, tvrdio sam da sam nezakonito pritvoren, da nas se mučilo i ispitivalo čak 18 sati. Nije se poštovalo ni međunarodno ni pomorsko pravo, djelovalo se potpuno nekažnjivo, a oni su izazvali i okolišne probleme jer su ostavili naše brodove u Mediteranu nakon što su nas oteli", dodaje.
"Međunarodna zajednica i EU šute"
Abukeshek kaže kako EU i međunarodna zajednica svojom šutnjom sudjeluju u zločinima nad palestinskim narodom.
"Tijekom proteklih sedam mjeseci bilo je primirje tijekom kojega je više od 500 Palestinaca ubijeno, s 2500 različitih izraelskih kršenja tog primirja. Humanitarna pomoć se ne pušta u Gazu, a međunarodna zajednica i EU i dalje šute i zapravo sudjeluju u takvom postupanju. Prisiljeni smo mobilizirati se i provoditi ovakve aktivnosti, jer naše vlade nisu sposobne provesti sankcije protiv Izraela ili ga prisiliti da poštuje zakone i vrijednosti kojih se mi pridržavamo. Zato se mi organiziramo."
"Ako pogledamo što se događalo tijekom proteklih sedam mjeseci, vladala je apsolutna tišina u svijetu oko toga što se događa u Gazi. Izraelci su doveli zakon koji se primjenjuje samo na Palestince, a međunarodna zajednica šuti i Izrael ide dalje s tim zakonom", kaže.
Upravo je to, dodaje, pravi rezultat političkog djelovanja aktivista Sumud flotile.
"Što smo učinili? Privukli smo pozornost na opkoljenu Gazu, na humanitarnu pomoć, na kršenja koja se provode protiv Palestinaca i na pokret koji pruža solidarnost. Fokus se ipak usredotočio na palestinske zatvorenike i na ono što se doista događa u izraelskim zatvorima. Vidjeli smo mobilizacije na kopnu, tisuće ljudi diljem svijeta koji prosvjeduju, pružaju potporu palestinskim pravima i osuđuju izraelsko kršenje ljudskih prava. A to će izazvati i politički pritisak, mnoge zemlje zatražile su od Izraela da zaustavi nasilje, pokrenule su istrage, neke razmatraju i pokretanje pravnih postupaka."
"Zato je važno mobilizirati se..."
"To su rezultati koji su proizašli iz ovakve mobilizacije, zato je važno mobilizirati se; rekao bih da je pogrešno to što smatramo da postoji samo jedna valjana strategija s kojom bismo se suočili s Izraelom i prisilili nametanje sankcija i provedbe međunarodnog prava, trebamo sve vrste mobilizacije. Trebamo sve vrste aktivnosti. Ako ljudi smatraju da je bitno blokirati luke koje se koriste za izvoz oružja Izraelu, ja vas molim, mobilizirajte se i blokirajte ih. Ako treba krenuti sa štrajkovima, učinite to. Mole se svi sindikati da pokrenu štrajkove."
"Ono što se događa u Palestini utječe na sve naše živote. Trebali smo provoditi i razne kulturne aktivnosti, ali trebamo i flotile, jer na taj način se cijeli svijet suočava s izraelskom brutalnošću. Na flotili bilo je prisutno 44 zemalja, dakle imamo 44 zemlje koje mogu pokrenuti pravne postupke i optužiti Izrael za nezakonite radnje. To je prilika da civilno društvo pokrene postupke za otvaranje humanitarnih koridora i ospori zakonitost blokade Gaze.
Nemamo drugu metodu dok je međunarodna zajednica tiha, dok je suglasna s time što se čini. Moramo se mobilizirati i nastaviti raditi, a ne biti isključivi prema metodama koje koristimo. Trebamo financijski podupirati ljude u Gazi, trebamo politički pritisak, jer okupacija neće prestati, kršenje prava, mučenje nad palestinskim zatvorenicima neće prestati, a nećemo ni mi."
Dodao je i kako je Itamar Ben-Gvir, izraelski ministar poznat po svojim radikalno desnim stavovima, zadao udarac izraelskoj globalnoj propagandi objavom videa na kojem se vidi ponižavanje i zlostavljanje aktivista.
"To je ponukalo Francusku i Poljsku da zabrane ulazak Ben-Gviru. To samo ukazuje na dvostruke standarde Europske unije i međunarodnih vlada. Tisuće i tisuće palestinskih zatvorenika mučeno je na dnevnoj osnovi, godine nasilja i etničkog čišćenja, genocida nad Palestincima i nismo vidjeli ništa, nismo vidjeli sankcije protiv Izraela. A sada kada su međunarodni aktivisti prošli samo mali dio onoga što prolaze Palestinci, nešto se dogodilo. Ben-Gvir je pokazao istinsku sliku Izraela, koji ne poštuje međunarodno pravo. Prozivamo ih zbog rasizma, diskriminacije i nedjelovanja nakon mnogo godina mučenja. Flotila je bacila pravo svjetlo na Izrael i prisilila međunarodnu zajednicu da konačno djeluje."
Toleriranje izraelskog ponašanja prema aktivistima od strane EU-a vidi isključivo kao suučesništvo.
"Kako je moguće da Izrael djeluje u vodama na udaljenosti od 700 nautičkih milja i da nitko ništa ne učini kada nas Izrael otme, odvede u zatvore i tamo nas muči? Ja to vidim kao suučesništo. Ne znam kako je moguće da EU tvrdi da se ništa nije dogodilo i da i dalje brani Izrael", kaže Saif Abukeshek.
