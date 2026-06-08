Kako je Trump nenamjerno pomogao da jedan europski čelnik postane "rock zvijezda"

Kada su SAD i Izrael krajem veljače započeli napad na Iran, Sánchez se istaknuo kao jedini čelnik EU-a koji je otvoreno osudio vojnu operaciju. Za razliku od Macrona i Merza, koji su reagirali oprezno i suzdržano, Sánchez je bez zadrške osudio ono što je nazvao „nelegitimnom agresijom”.