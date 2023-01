Podijeli :

Izvor: N1

Ukrajinske snage odbijaju stalne ruske napade na Bahmut i ostale gradove u Donbasu, na istoku zemlje, priopćio je Kijev. Rusija je jučer izvršila sedam raketnih napada, 31 zračni udar i 73 napada bacačima raketa, objavio je glavni stožer ukrajinske vojske. Navode i kako su ukrajinske snage odbacile napade na 14 mjesta i gradova, uključujući Bahmut. Ukrajinski predsjednik Zelenski ponovno je osudio, kako je rekao, neuspjeh Rusije da poštuje primirje koje je proglasila za Božić. Iz Kijeva se za N1 Newsnight uživo javio Genadij Čižikov, predsjednik ukrajinske gospodarske komore.

“Ukrajina je velika zemlja, u Kijevu je danas bilo više-manje mirno, ali u isti mah u Bahmutu nije ni približno mirno. Ukrajinci, kao i ostatak svijeta, pokušavaju slaviti Božić i Novu godinu. Kijev pokušava živjeti normalno u ovim okolnostima, ljudi se trude zaržati snagu i optimizam”, rekao je Čižikov..

Vladimir Putin je bio najavio primirje za blagdane, no od toga ništa. Čižikov kaže da u Ukrajini više ne vjeruju ni Rusima ni Putinu.

“Vjerujemo, samo u prave, stvarne dogovore, ali ovo što smo gledali 10 mjeseci, ništa ne ukazuje da postoji prava želja da se pronađu prava rješenja. Za Ukrajince je pravi dogovor da oni objasne zašto uopće ovaj rat. Mi nismo htjeli rat. Ovo zapravo nije pravi rat, počelo je bombardiranje ukrajinskih gradova, energetskog sektora, samo kako bi potjerali ukrajince i istjerali ih iz države”, kaže Čižikov.

Dodaje da su pozicije za pregovore vrlo teške, a Ukrajincima je vrlo važno da dođe do deokupacije teritorija. “Da se vratimo na Krim, u Donjeck, Lugansk… To je glavna ideja za koju se borimo, želimo osloboditi našu zemlju, vratit teritorij i živjeti u svojoj zemlji. Ne želimo novi teritorij, želimo živjeti na svom.”

“Ukrajinci su snažni, kao supermeni. Ljudi malo jesu umorni, ali smo snažni i vjerujemo u pobjedu. Imamo snage nastaviti s borbom. Umorni smo, ali snažni i pokušavamo biti optimistični i nastaviti vjerovati”, dodaje.

“Pad BDP-a od 30,4 posto je još i dobar”

Prema podacima ukrajinskog ministarstva gospodarstva BPD je u posljednjoj godini pao 30,4 posto.

“To je mnogo, ali iskreno govoreći mnogi stručnjaci znanstvenici i zastupnici su očekivali i puno više i zato se ovih 30,4 posto može smatrati pozitivnim rezultatom u ovoj situaciji. Glavne industrijske regije su pod ruskim napadima. No unatoč tome ukrajinsko poslovanje, financijska rješenja u ovim nejednostavnim vremena, sve to nije toliko loše. Ja sam optimističan. Prilagodili smo se već ovom ratnom stanju, neki su stvorili nova partnerstva u inozemstvu. Zapadna granica postala je najvažnija, više od 90 posto izvoza ide preko nje. Najvažnije, ukrajinske tvrtke su se prilagodile i imaju mogućnost razvijati se u ovoj teškoj situaciji i vjerujemo u budućnost”, rekao je Čižikov.

Ističe kako za proračun trebaju oko 50 posto podrške međunarodnih partnera te da je to realnost rata. “Ponosni smo na snažne partnere u Europi, SAD-u i drugdje. Mi vodimo borbu za budućnost svih demokratskih zemalja.”

Jednom kad rat završi bit će potrebna obnova. Čižikov želi biti pozitivan, vjeruje u ukrajinske gospodarstvenike i u budućnost međunarodne suradnje s mnogim zemljama.. “Trebat će godine, ali vjerujem da budućnost biti zemlja koja ima novi pristup gospodarstvu, uz zelenu ekonomiju, IT, inovativan pristup u mnogim smjerovima. Htjeli bismo obnoviti, ali ne vratiti se na staro.”

Kaže da nemaju iluzije, da se štete broje u milijardama. “40 posto našeg energetskog sektora je uništeno. Nemamo iluzije da će biti lakše. Čak i ako rat brzo završi, posljedice ćemo osjećati desetljećima”, rekao je.

Komentirao je i Mađarsku i premijera Viktora Orbana koji nije oduševljen sankcijama Europske unije Rusiji: “Nije na meni da raspravljam o političarima. Mađarska je naša susjedna zemlja, poznaju Ukrajinu. S mojeg stajališta svaki Mađar na osobnoj razini shvaća situaciju, no možda na političkoj razini to nije korektno. Ukrajina se ne bori samo za svoju budućnost, nego za budućnost brojnih zemalja, uključujući i Mađarsku. Stoga smatram da bi Mađarska i premijer Orban trebali to razumjeti i pružati jasniju podršku Ukrajini”.

