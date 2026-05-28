"Rusija neće birati tko će govoriti u ime Europe u pregovorima o Ukrajini"

Europske vlade odbile su taj prijedlog, a šefica europske diplomacije Kaja Kallas ponovila je to stajalište u četvrtak. "Smatram da je to zamka u koju Rusija želi da ušetamo, da raspravljamo o tome tko s njima razgovara, a oni već biraju tko je prikladan, a tko nije", rekla je Kallas.