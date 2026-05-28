Oglas

"ne dolaze s mržnjom"

Pavliček poručio SDSS-u: Na Thompsonov koncert dolaze domoljubno osviješteni

author
Hina
|
28. svi. 2026. 13:12
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
07.05.2026., Vukovar - Gradonacelnik grada Vukovara, Marijan Pavlicek Photo: Davor Javorovic/PIXSELL
Davor Javorovic/PIXSELL

Gradonačelnik Vukovara Marijan Pavliček u četvrtak je rekao da na koncerte Marka Perkovića Thompsona dolaze domoljubno osviješteni, a ne s mržnjom komentirajući stajalište vukovarskog SDSS-a da će njegov koncert u Vukovaru, najavljen za kolovoz, dovesti do novih podjela među građanima.

Oglas

"Ljudi na koncert Marka Perkovića Thompsona ne dolaze s mržnjom nego zato što vole takvu vrtu glazbe i zato što su domoljubno osviješteni. Niti jedan pripadnik srpske nacionalne manjine se ne mora plašiti", rekao je Marijan Pavliček.

Dodao je da Thompson u Vukovaru nije nastupao više godina, kao i da će koncert u kolovozu imati humanitarni karakter.

Podsjetio je da na Thompsonovim koncertima u Zagrebu i u Sinju nije zabilježen niti jedan incident, kao i na to da su prije koncerta tisuće ljudi prolazile pored parkiranog automobila beogradskih registracija i da se ništa nije dogodilo.

Pavliček je rekao i da je Grad Vukovar suorganizator koncerta, zajedno s timom MP Thompsona, i da će Grad osigurati prostor za održavanje koncerta. 

Iz SDSS-a su ranije priopćili da postoji ozbiljna zabrinutost zbog mogućih posljedica koje takav događaj može imati na međuljudske odnose i ukupnu društvenu atmosferu u gradu. Naveli su i da je riječ o događaju visokog sigurnosnog i društvenog rizika.

Teme
međunacionalni odnosi sdss sigurnosni rizik thompson vukovar marijan pavliček marko perković thompson

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ