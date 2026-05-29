RASKOL U ZALJEVU
Na Bliskom istoku sklapaju se novi savezi: Koji će pobijediti?
Rat između Izraela i Irana dodatno je razotkrio sve dublje podjele među ključnim državama Perzijskog zaljeva. Dok Ujedinjeni Arapski Emirati produbljuju suradnju s Izraelom, Saudijska Arabija jača veze s Egiptom, Turskom i Pakistanom, što analitičari vide kao nastanak novih regionalnih blokova s različitim vizijama budućeg poretka na Bliskom istoku.
Prema navodima medija Middle East Eye, Izrael i UAE navodno rade na uspostavi zajedničkog obrambenog fonda za nabavu vojne opreme. Informacija nije službeno potvrđena, no pojavila se nakon izvješća o navodnom tajnom posjetu izraelskog premijera Benjamina Netanyahua Emiratima, koji je Abu Dhabi kasnije demantirao.
Dodatno je pozornost privukla izjava američkog veleposlanika u Izraelu Mikea Huckabeeja da je Izrael Emiratima posudio sustave protuzračne obrane za zaštitu od mogućih iranskih napada.
U isto vrijeme UAE je objavio i izlazak iz OPEC-a nakon gotovo šest desetljeća članstva, što je dodatno potaknulo rasprave o velikim geopolitičkim promjenama u regiji.
Dva nova bloka
Deutsche Welle piše kako pojedini analitičari smatraju da se oblikuju dva nova bloka. Jedan okuplja UAE i Izrael, koje povezuje želja za aktivnijim oblikovanjem regionalnog poretka, dok drugi čine Saudijska Arabija, Egipat, Turska i Pakistan. Za razliku od Emirata i Izraela, koji zagovaraju agresivniji pristup regionalnim pitanjima, Saudijska Arabija posljednjih godina sve više naglašava potrebu za stabilnošću kako bi ostvarila ambiciozne gospodarske planove.
Rijad je pritom sve oprezniji prema izraelskoj politici. Bivši šef saudijske obavještajne službe princ Turki al-Faisal nedavno je upozorio da bi sukob između arapskih zemalja i Irana odgovarao jedino Izraelu te da bi cijelu regiju mogao gurnuti u kaos.
Pragmatični interesi i fleksibilna partnerstva
Napetosti između Saudijske Arabije i UAE-a nisu novost. Već godinama postoje neslaganja oko rata u Jemenu i šire regionalne politike. Analitičari ističu da Abu Dhabi često pokazuje veću spremnost na rizične i vojno aktivne poteze, dok Saudijska Arabija posljednjih godina nastoji izbjeći nove sukobe.
Ipak, stručnjaci upozoravaju da ne treba govoriti o čvrstim savezima ili „biranju strana“ u klasičnom smislu. Današnja bliskoistočna politika temelji se na pragmatičnim interesima i fleksibilnim partnerstvima. Države istodobno surađuju i natječu se, ovisno o konkretnim pitanjima.
Slabosti novih saveza
Analitičari također upozoravaju da nijedan od novih blokova nije bez slabosti. Savez UAE-a i Izraela raspolaže snažnim financijskim, tehnološkim i sigurnosnim kapacitetima, ali ga čine dvije relativno male države. S druge strane, skupina koju predvode Saudijska Arabija, Turska, Egipat i Pakistan okuplja zemlje s vrlo različitim političkim sustavima, interesima i vanjskopolitičkim prioritetima.
Dodatni izazov za UAE leži u vlastitim unutarnjim proturječjima. Dok Abu Dhabi želi igrati ulogu regionalne vojne sile, Dubai se nastoji pozicionirati kao globalno poslovno i financijsko središte te sigurna luka za međunarodni kapital.
Zbog toga stručnjaci zaključuju da se Bliski istok nalazi u razdoblju intenzivnog preslagivanja odnosa, ali da je još prerano procjenjivati koji će od novih saveza dugoročno prevladati.
Trenutačno je, kažu, riječ više o prilagodbi promjenjivim okolnostima nego o stvaranju trajnih blokova.
