pregovori u zastoju
Iran prijeti: "Ako se agresija na nas ponovi, obećani regionalni rat će se proširiti"
Šest tjedana nakon što je Trump zaustavio operaciju „Epski bijes” zbog dogovora o prekidu vatre, pregovori o okončanju rata uglavnom su u zastoju.
Iran je ovog tjedna Sjedinjenim Državama iznio novu ponudu, no u njoj se, koliko je poznato, ponavljaju uvjeti koje je Trump prethodno odbio, uključujući zahtjeve za kontrolu nad Hormuškim tjesnacem, naknadu ratne štete, ukidanje sankcija, deblokadu zamrznute imovine i povlačenje američkih postrojbi iz tog područja.
Trump je u ponedjeljak, a potom i u utorak, izjavio da je bio blizu izdavanja naredbe o pokretanju nove kampanje bombardiranja, ali ju je odgodio u posljednji trenutak kako bi dao više vremena diplomaciji.
„Bio sam sat vremena udaljen od donošenja odluke da krenemo danas”, rekao je Trump novinarima u Bijeloj kući u utorak.
Iran je u više navrata zaprijetio da će se za sve nove napade osvetiti napadima na zemlje Bliskog istoka u kojima se nalaze američke baze. U srijedu je dao naslutiti da bi mogao napasti i ciljeve koji su dalje od te regije.
„Ako se agresija na Iran ponovi, obećani regionalni rat ovog će se puta proširiti izvan regije”, navela je Revolucionarna garda u priopćenju koje su prenijeli državni mediji.
Kineski tankeri prolaze kroz tjesnac
Iran je uglavnom zatvorio Hormuški tjesnac za sve brodove osim za vlastite otkako je u veljači počela američko-izraelska kampanja, što je izazvalo najveći poremećaj u globalnoj opskrbi energijom u povijesti. Sjedinjene Države odgovorile su prošlog mjeseca vlastitom blokadom iranskih luka.
Dva golema kineska tankera nakrcana s oko četiri milijuna barela nafte izišla su u srijedu iz tjesnaca, što je najnoviji signal da je Iran spreman ublažiti svoju blokadu za zemlje koje smatra prijateljskima. Iran je prošlog tjedna, dok je Trump boravio na samitu u Pekingu, objavio da je postigao dogovor o ublažavanju pravila za kineske brodove.
Južnokorejski ministar vanjskih poslova izjavio je u srijedu da korejski tanker prolazi kroz tjesnac u suradnji s Iranom.
Agencija za praćenje plovidbe Lloyd's List navela je da je prošlog tjedna tjesnacem prošlo najmanje 54 broda, što je otprilike dvostruko više nego tjedan prije. No to je i dalje samo mali dio od oko 140 brodova koji su uobičajeno prolazili svakog dana prije rata.
Pritisak za okončanje rata
Trump je pod pritiskom da okonča rat jer skok cijena energenata šteti njegovoj Republikanskoj stranci uoči kongresnih izbora u studenom. Od prekida vatre krajem travnja njegove su izjave varirale od prijetnji ponovnim pokretanjem bombardiranja do izjava da je mirovni sporazum nadohvat ruke, često u istoj rečenici.
U utorak je rekao da će rat završiti „vrlo brzo”. Potpredsjednik J. D. Vance, koji je prošlog mjeseca predvodio američko izaslanstvo na jedinoj dosadašnjoj rundi mirovnih pregovora, također je istaknuo napredak. „Nalazimo se na prilično dobrom mjestu”, rekao je Vance na brifingu za novinare u Bijeloj kući.
Promjenjiva stajališta SAD-a uzrokovala su svakodnevne oscilacije cijena nafte, iako one rastu iz tjedna u tjedan od početka svibnja. Referentni terminski ugovori za naftu Brent za isporuku za mjesec dana pali su u srijedu ujutro za oko 1,5 posto, spustivši se malo ispod 110 dolara po barelu, ali su i dalje znatno iznad razine iz prošlog tjedna.
„Ulagači žele procijeniti mogu li Washington i Teheran doista pronaći zajednički jezik i postići mirovni sporazum, s obzirom na to da se stajalište SAD-a mijenja iz dana u dan”, rekao je Toshitaka Tazawa, analitičar u tvrtki Fujitomi Securities.
Prekid vatre uglavnom se poštuje
U američko-izraelskom bombardiranju Irana poginule su tisuće ljudi prije nego što je ono obustavljeno prekidom vatre početkom travnja. Izrael je također ubio još tisuće ljudi i protjerao stotine tisuća iz njihovih domova u Libanonu, na koji je izvršio invaziju u cilju suzbijanja proiranske milicije Hezbolah.
U iranskim napadima na Izrael i susjedne zaljevske države poginuli su deseci ljudi.
Prekid vatre u Iranu uglavnom se poštuje, iako je početkom svibnja došlo do porasta napada na brodove i na zaljevske države kada je Trump najavio pomorsku misiju s ciljem ponovnog otvaranja tjesnaca. Trump je prekinuo tu misiju, pod nazivom "Projekt Sloboda" nakon samo 48 sati.
Ovog je tjedna zabilježen novi val bespilotnih letjelica lansiranih prema Saudijskoj Arabiji i UAE-u, koji su objavili da su letjelice stigle iz Iraka, gdje djeluju milicije povezane s Iranom.
Trump i izraelski premijer Benjamin Netanyahu izjavili su prilikom pokretanja rata da su njihovi ciljevi obuzdavanje iranske potpore regionalnim milicijama, demontiranje njegova nuklearnog programa, uništavanje njegovih raketnih kapaciteta i olakšavanje Irancima da sruše svoje vladare.
No rat još nije lišio Iran njegovih zaliha obogaćenog uranija koji je blizu razine potrebne za izradu oružja, kao ni njegove sposobnosti da prijeti susjedima projektilima, bespilotnim letjelicama i posredničkim milicijama.
Svećeničko vodstvo Islamske Republike, koje se na početku godine suočilo s masovnim ustankom, izdržalo je napad supersile bez ikakvih znakova organizirane oporbe.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare