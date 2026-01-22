Nakon nestanka, dva zaplijenjena venezuelanska tankera ponovno viđena kod Puerto Rica

Stručnjaci upozoravaju da stariji tankeri, među kojima su i zaplijenjeni brodovi, nemaju potrebne sigurnosne certifikate niti valjano osiguranje, što povećava rizik od nesreća i ekoloških posljedica. "Ovi brodovi, poznati kao ‘dark fleet’, mogu biti izuzetno nesigurni. Mnogi su stari više od 20 godina, njihova posada radi u teškim uvjetima, a često nemaju valjano osiguranje", rekao je David Tannenbaum, direktor konzultantske tvrtke Blackstone Compliance Services.