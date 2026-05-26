Oglas

HAK

Prometne nesreće na autocestama A3 i A4, zastoji zbog psa na A1

author
Hina
|
26. svi. 2026. 07:51
puz
PU zagrebačka

Prometne nesreće dogodile su se na autocestama A3 i A4 zbog čega se promet vodi po dvije promete trake uz ograničenje brzine od 60 kilometara na sat, na autocesti A1 uočen je pas, izvijestio je u utorak ujutro Hrvatski autoklub (HAK)

Oglas

Na autocesti A3 prometna se nesreća dogodila između čvora Most Sava i čvora Kosnica u smjeru Bregane, a na autocesti A4 između čvora Sveta Helena i čvora Popovec u smjeru Zagreba.

Pas je uočen na autocesti A1 između čvora Blato na Cetini i čvora Šestanovac, vozi se uz ograničenje brzine od 60 kilometara na sat.

Zbog autobusa u kvaru na dionici Jadranske magistrale (DC8) Zaton-Trsteno u mjestu Orašac vozi se jednim prometnim trakom, naizmjence. Zbog veće gustoće prometa vozi se usporeno na gradskim prometnicama i obilaznicama.

Povremene su kolone i kraći zastoji u zonama radova na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka te na više dionica Ličke (DC1) i Jadranske magistrale (DC8), navodi HAK.

Teme
autoceste kolone i zastoji prometne nesreće radovi na cestama stanje na cestama

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ