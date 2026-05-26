Ogromni betonski blokovi, viši od deseterokatnice, u Mediteranu, za dolazak megabrodova od 400 metara
Masivni projekt predstavlja se kao nešto više od same gradnje. Mogao bi označiti pokušaj povratka izgubljenog pomorskog utjecaja.
Betonski blok viši od deseterokatnice sada se nalazi na dnu Sredozemnog mora, neposredno ispred luke Genova. Ondje je postavljen 22. svibnja 2026. godine, nakon što ga je konzorcij inženjera koji rade na otvorenom moru odvukao s obalnog gradilišta i spustio na predviđenu lokaciju. Bio je to 21. blok te vrste i neće biti posljednji.
Dva mjeseca ranije, 31. ožujka, isti je konzorcij potopio 17. blok — gotovo identičnu strukturu visoku 33 metra i dugu 67 metara. Svako postavljanje zahtijeva flotu teglenica, polupotopnu platformu i plutajuću tvornicu betona smještenu 800 metara od talijanske obale. Tempo postavljanja ubrzava se, a razlog leži u konkurentskoj geografiji mediteranske pomorske trgovine.
Konzorcij PerGenova Breakwater, predvođen infrastrukturnom grupom Webuild, gradi morski lukobran dug 6,2 kilometra za Upravu zapadnoligurske morske luke. Novi genovski lukobran osmišljen je kako bi riješio specifičnu slabost: povijesna luka ne može sigurno primati najveće svjetske kontejnerske brodove tijekom oluja koje pogađaju Ligursko more. Talijanski mediji projekt opisuju kao pokušaj povratka dijela trgovačkog prometa koji su talijanske luke izgubile posljednjih desetljeća.
Betonski div
Gradnja počinje u Vado Ligureu, gdje posebno brodogradilište prefabricira goleme armiranobetonske kesone koji čine osnovu lukobrana. Specijalizirani brod Tronds Barge 33 obavlja njihovo porinuće. Teglenica je duga 110 metara i široka 45 metara, a može zaroniti do 20 metara ispod razine mora.
Potapanjem palube ispod površine stvara se stabilna radna platforma koja omogućuje kontrolirano spuštanje svakog kesona, bez borbe s valovima otvorenog mora.
Nakon izlaska iz brodogradilišta, keson se teglja do trase lukobrana i precizno polaže na morsko dno koje je prethodno intenzivno pripremljeno. Konzorcij navodi da je već položeno više od 4,5 milijuna tona šljunka i agregata za stabilizaciju temelja. Flota od oko deset plovila, nosivosti od 500 do 38.000 tona, neprekidno doprema materijal.
Dimenzije kesona nisu slučajne. Sedamnaesti blok, postavljen 31. ožujka, bio je visok 33 metra i dug 67 metara, mase usporedive s jedanaesterokatnicom. Dvadeset i prvi keson, postavljen 22. svibnja, bio je dug 67 metara, širok 30 metara i visok gotovo 34 metra.
Ti će blokovi nositi težinu nadgradnje i podnositi stalne udare mediteranskih valova.
Beton se miješa na moru, a ne na kopnu
Nakon postavljanja kesona pojavio se logistički problem. Svaki blok sadrži šuplje komore koje se moraju ispuniti betonom kako bi postao čvrsta masa sposobna raspršivati energiju valova. Prijevoz tolikih količina gotovog betona s kopna preko prometne luke i otvorenog mora nosio je rizik kašnjenja i gubitka kvalitete materijala.
Rješenje konzorcija bilo je premještanje betonare na more. Dvostruko postrojenje za miješanje smješteno je na plutajućoj teglenici oko 800 metara od obale. Konzorcij ga naziva „offshore tvornicom”.
Tijekom dana ondje se proizvodi beton koji se izravno pumpa u kesonske komore. Svake večeri teglenica se vraća u luku radi ponovnog ukrcaja sirovina za sljedeći proizvodni ciklus.
Dok se beton stvrdnjava unutar potopljenih kesona, paralelno se oblikuje zaštitni sloj na morskom dnu. Proizvodnja zaštitnih oklopnih blokova započela je krajem ožujka. Svaki blok širok je 2,5 metra, dug 5 metara i visok do 2,5 metra. Njihova je svrha apsorbirati energiju valova prije nego što ošteti temelje konstrukcije.
Kanali za megabrodove od 400 metara
Svrha lukobrana ostvaruje se samo ako brodovi mogu pristupiti luci. Tri specijalizirana broda za jaružanje rade u prilaznim kanalima luke, uklanjajući gotovo 160.000 kubičnih metara sedimenta kako bi se osigurala dovoljna dubina za novu generaciju brodova.
Ciljani brodovi su kontejnerski divovi dugi do 400 metara — najveći u svjetskom pomorskom prometu.
Radovi se odvijaju uz pažljivo usklađivanje s postojećim prometom luke. Podzemna cijev za dovod slane vode prema Akvariju Genova polaže se kroz istočni pristupni kanal, a iskapanja se obavljaju noću kako bi se izbjeglo ometanje dnevnog rada terminala.
Konzorcij koordinira sve faze s Lučkom upravom, pilotima, službama za privez i operaterima terminala.
Iznad razine mora već su započeli radovi na nadgradnji koja će formirati kontinuiranu prometnicu duž cijelog lukobrana. Mobilno plutajuće gradilište — sastavljeno od teglenica, mješalica za beton, pomoćnih brodova i dizalica — pomiče se duž trase kako radovi napreduju.
Procijenjena duljina lukobrana od oko 6,2 kilometra i investicija veća od 1,3 milijarde eura svrstavaju projekt među najskuplje pomorske infrastrukturne projekte u Europi.
Kada bude dovršen, lukobran će stvoriti zaštićeni bazen u kojem oluje više neće određivati može li Genova prihvatiti megabrodove koji dominiraju trgovačkim rutama između Azije i Europe.
Projekt željezničkog koridora Terzo Valico dei Giovi–Genova Junction One, koji također gradi Webuild, povezat će moderniziranu luku sa željezničkim pravcima prema srednjoj Europi.
Konzorcij još nije objavio konačan datum završetka radova, iako izvješća sugeriraju da bi projekt mogao trajati do 2030. godine. Za sada plutajuća tvornica nastavlja svoj svakodnevni ciklus: proizvodi beton na moru, puni još jedan keson i svake se večeri vraća u luku po nove zalihe.
