Robert Francis Prevost izabran je u svibnju za poglavara Rimokatoličke Crkve. Prvi je papa iz Sjedinjenih Američkih Država. Na Petrovoj stolici naslijedio je papu Franju i uvelike slijedi njegove poruke. U dosadašnjem pontifikatu kritizirao je pohlepu kapitalizma i snažno se založio za siromašne i one u nepovoljnoj situaciji poput migranata ili onih na područjima pogođenima ratom.