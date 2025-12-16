Njemačka mijenja smjer: Što je naumio Merz?

Njemački kancelar Friedrich Merz poduzima neuobičajeno odlučan napor da projicira njemačko vodstvo u samom središtu EU-a, pozicionirajući se kao branitelj ne samo Ukrajine nego, prema vlastitim riječima, Europe u cjelini.
To predstavlja oštar zaokret u njemačkom pristupu svjetskim poslovima. Merzovi prethodnici, Olaf Scholz i Angela Merkel, nerado su stavljali zemlju u tako otvorenu vodeću ulogu na međunarodnoj sceni ili unutar EU-a. Umjesto toga, Njemačka je imala tendenciju držati se po strani i izbjegavati nepotrebne rizike. Nijemci su čak skovali i žargonski glagol — „merkeln“ — kako bi označili odugovlačenje, piše Politico u analizi.
Merz preuzima Macronovu ulogu
Merz je zauzeo znatno aktivniji stav unutar EU-a — preuzimajući ulogu koju je tradicionalno imao sada oslabljeni francuski predsjednik Emmanuel Macron. Postavio se kao najvidljiviji europski zagovornik rizičnog plana EU-a da se ukrajinska ratna blagajna popuni zajmom od 210 milijardi eura, osiguranim zamrznutom ruskom imovinom. Ranije ovog mjeseca posjetio je belgijskog premijera Barta De Wevera, koji je odbacio taj plan, zajedno s predsjednicom Europske komisije Ursulom von der Leyen, u nastojanju da uvjeri Belgijca da odustane od protivljenja.
„Kad je riječ o upravljanju europskim pitanjima, Merz je doista potpuna suprotnost Merkel“, rekao je jedan talijanski diplomat o tom naporu.
Izvan pitanja EU-a, kolebanje Trumpove administracije oko vojne pomoći Ukrajini i slabljenje transatlantskog saveza natjerali su Merza da gurne Njemačku izvan dugo poznatih granica u vanjskoj politici. S obzirom na ovo seizmičko preslagivanje, Merz je više puta obećao da će Njemačka igrati „vodeću ulogu“ na međunarodnoj razini.
„Sudbina Ukrajine sudbina je cijele Europe“, rekao je Merz u ponedjeljak uz ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog. „I u tom smislu, to je ključni zadatak, i preuzeo sam ga na sebe, da snažno podupirem Ukrajinu u pregovorima koji se trenutačno vode ovdje u Berlinu.“
Može li Europa ‘stajati zajedno’?
Merzov pokušaj da ispuni obećanje o vodstvu u potpunosti je došao do izražaja ovoga tjedna.
Dok hvali Donalda Trumpa zbog pritiska za mirovni sporazum, kancelar se u mnogočemu postavio u izravnu opoziciju američkom predsjedniku, radeći na tome da Washington ne nametne nepovoljan dogovor. Trumpova administracija također se protivi prijedlogu EU-a o zamrznutim ruskim rezervama, nadajući se umjesto toga ostvarivanju profita na toj imovini u sklopu mogućeg mirovnog sporazuma.
„Washington sada ovdje vrši golem pritisak, zbog čega je ovo i pitanje našeg suprotstavljanja Washingtonu“, rekao je za POLITICO Norbert Röttgen, viši njemački zastupnik iz Merzovih redova konzervativaca.
Uoči ključnog sastanka europskih čelnika u četvrtak, Merz prikazuje nadolazeću odluku o tome hoće li se u EU-u iskoristiti zamrznuta sredstva ruske središnje banke kao test može li Europa još uvijek stajati na vlastitim nogama.
„Nemojmo se zavaravati. Ako u ovome ne uspijemo, sposobnost Europske unije za djelovanje bit će ozbiljno narušena godinama, ako ne i dulje“, rekao je Merz u ponedjeljak. „I pokazat ćemo svijetu da smo, u tako presudnom trenutku naše povijesti, nesposobni stajati zajedno i djelovati kako bismo obranili vlastiti politički poredak na ovom europskom kontinentu.“
Kao odraz nove odlučnosti njegove vlade, Merz je Berlin pretvorio u središte diplomacije oko mogućeg mirovnog sporazuma. U nedjelju i ponedjeljak ugostio je ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog i posebne američke izaslanike Stevea Witkoffa i Jareda Kushnera. U ponedjeljak navečer mnogi od najmoćnijih europskih čelnika okupili su se na večeri u Berlinu kako bi raspravili obrise mogućeg dogovora.
„Berlin je sada u središtu vrlo važnih diplomatskih razgovora i odluka“, rekao je Zelenski u ponedjeljak. „Ti su razgovori uvijek složeni, nikada laki, ali bili su vrlo produktivni.“
I sam Merz, stojeći uz ukrajinskog čelnika, naglasio je ulogu koju je Njemačka preuzela u nedavnim pregovorima. „Svjedočili smo velikom diplomatskom zamahu — možda najvećem od početka rata“, rekao je. „Sada imamo priliku za istinski mirovni proces za Ukrajinu. Ta je klica još mala, ali prilika je stvarna.“
Merz ide predaleko
No Merzovi napori da Njemačku istakne kao ključnog čelnika EU-a po pitanju Ukrajine i drugih tema, od obrane do trgovine, također su puni rizika.
Europski čelnici uglavnom su pozdravili Merzovu spremnost da preuzme veću vodeću ulogu — osobito kancelarovu odluku, još prije stupanja na dužnost, da otključa stotine milijardi eura zaduživanja za jačanje njemačke vojske. No kao najveće europsko gospodarstvo, njemačko korištenje moći unutar unije od 27 zemalja zahtijeva delikatan balans, a u posljednje vrijeme Merz je povremeno izgledao kao da ga narušava.
Nakon što je Trumpova administracija objavila svoju Strategiju nacionalne sigurnosti, u kojoj se EU prikazuje kao transnacionalno tijelo koje „potkopava političku slobodu i suverenitet“, Merz je dokument osudio kao „neprihvatljiv“. Istodobno je Trumpu ponudio zaobilazno rješenje koje je izgledalo kao da još više potkopava EU: „Ako se ne možete uskladiti s Europom, onda barem učinite Njemačku svojim partnerom.“
Merz je pokušao afirmirati njemačke interese u trgovinskim pregovorima EU-a, kao i po pitanju predložene zabrane motora s unutarnjim izgaranjem, uspješno je ublaživši.
Međutim, veći rizik za Merza leži u tome hoće li njegovi najnoviji napori uspjeti ili propasti. Prikazujući nadolazeće odluke europskih čelnika o ruskoj imovini ovoga tjedna kao trenutak „biti ili ne biti“ za EU i Ukrajinu, Merz se možda izlaže neugodnosti s obzirom na protivljenje Belgije i Italije tom planu.
„To je vrlo aktivna uloga koju [Merz] igra“, rekao je Röttgen za POLITICO. „Ne zato što postoji velika konkurencija za vodeću ulogu, već zato što je, po mom mišljenju, Njemačka trenutačno najbolje pozicionirana da preuzme ovu inicijativu.“
„To također ima veze s fiskalnim mogućnostima koje postoje u Njemačkoj. Mi smo daleko najveći podupiratelj Ukrajine u ovom trenutku. No to ne bi smjelo poprimiti oblik nacionalne potpore, nego europske potpore. To treba organizirati, i po mom mišljenju, to je zadatak za Merza.“
