Njemačka mijenja smjer: Što je naumio Merz?

„Nemojmo se zavaravati. Ako u ovome ne uspijemo, sposobnost Europske unije za djelovanje bit će ozbiljno narušena godinama, ako ne i dulje“, rekao je Merz u ponedjeljak. „I pokazat ćemo svijetu da smo, u tako presudnom trenutku naše povijesti, nesposobni stajati zajedno i djelovati kako bismo obranili vlastiti politički poredak na ovom europskom kontinentu.“