UŽIVO / Merz: Imamo stvarnu priliku za mir u Ukrajini. Zelenski: Pitanje teritorija je bolno

Volodimir Zelenski i Friedrich Merz govorili su u Berlinu uoči večerašnjih širih razgovora s europskim čelnicima.
Njemački kancelar Friedrich Merz započeo je konferenciju za novinare s Volodimirom Zelenskim pohvalivši napore Donalda Trumpa u nastojanjima da se postigne mir, piše Sky News.
Rekao je da bez američkog predsjednika ne bi bilo pozitivne dinamike kakva je postojala tijekom razgovora u Berlinu. Nastavio je istaknuvši da „imamo priliku za pravi mir u Ukrajini“ te je pohvalio najveće diplomatske napore od početka rata.
„Znamo cijenu rata i znamo cijenu mira“, rekao je, odajući priznanje ključnoj ulozi američkog izaslanika Stevea Witkoffa i Trumpova zeta Jareda Kushnera.
Dodao je da se nada daljnjem napretku večeras tijekom večere s europskim čelnicima, pri čemu koncesije oko teritorija ostaju ključno pitanje.
Ukrajina radi „danonoćno“ na miru
Volodimir Zelenski se sljedeći obratio novinarima u Berlinu. Rekao je da je danas održano nekoliko krugova pregovora te da ih slijedi još, piše SkyNews.
„Radimo danonoćno“, poručio je.
Predsjednik Ukrajine istaknuo je da su pregovori bili teški, ali važni, te da je tijekom razgovora iskazano poštovanje prema njegovoj zemlji.
Sigurnosna jamstva, naglasio je Zelenski, ključna su za postizanje dogovora. Dodao je i da postoje različita stajališta kada je riječ o teritoriju, ali je istaknuo da je Ukrajina spremna raditi na snažnom mirovnom sporazumu.
Zelenski opisuje razgovore o teritoriju kao bolne i poziva da se pitanja „pravedno riješe“
Odgovarajući na pitanja novinara, Volodimir Zelenski opisao je pitanje teritorija kao bolno i teško za rješavanje.
Rekao je da ne smatra kako su Sjedinjene Američke Države nešto zahtijevale u vezi s teritorijem, već da su prenosile zahtjeve Rusije.
To dolazi nakon što je jedan dužnosnik izjavio da pitanja vezana uz teritorij i dalje ostaju neriješena, pri čemu američki tim to vidi kao središnje pitanje za Rusiju.
U svom uvodnom obraćanju Zelenski je rekao da „nisu sva pitanja laka“.
„Postoje vrlo teška pitanja, posebno kada je riječ o teritorijalnim pitanjima“, dodao je.
„Vrlo je važno da svi radimo na tome i da se takva pitanja riješe pravedno.“
