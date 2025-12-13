zelenski stiže u berlin
Merz: Desetljeća Pax Americana u Europi uvelike su završena
Njemačka će tijekom vikenda ugostiti američko i ukrajinsko izaslanstvo na razgovorima o prekidu vatre u Ukrajini, uoči summita s europskim čelnicima i predsjednikom Volodimirom Zelenskijem u Berlinu u ponedjeljak, rekao je njemački dužnosnik.
Ponovno Kushner i Witkoff
Američki dužnosnik izjavio je da u Njemačku na razgovore u koje su uključeni Ukrajinci i Europljani putuju izaslanik predsjednika Donalda Trumpa Steve Witkoff i Trumpov zet Jared Kushner.
Odluka da se pošalje Witkoff, koji je predvodio pregovore s Ukrajinom i Rusijom u vezi s američkim mirovnim prijedlogom, činila se kao signal da Washington vidi priliku za napredak nakon gotovo četiri godine rata od ruske invazije 2022. godine.
Bijela kuća je u četvrtak priopćila da će Trump poslati izaslanika na razgovore samo ako procijeni da postoji dovoljno napretka da bi oni imali smisla, piše Reuters.
Zelenski u ponedjeljak kod Merza
„Razgovori o mogućem prekidu vatre u Ukrajini održavaju se ovog vikenda u Berlinu između savjetnika za vanjsku politiku, među ostalima iz SAD-a i Ukrajine“, rekao je u subotu izvor iz njemačke vlade, odgovarajući na upit o tim sastancima.
U ponedjeljak Merz u Berlinu ugošćuje Zelenskog i europske čelnike na summitu, posljednjem u nizu javnih iskaza potpore ukrajinskom predsjedniku od strane europskih saveznika, dok se Kijev suočava s pritiscima iz Washingtona da prihvati mirovni plan koji je u početnoj verziji podržavao glavne zahtjeve Moskve.
Temeljna promjena odnosa sa SAD-om
Velika Britanija, Francuska i Njemačka posljednjih su tjedana radile na doradi američkih prijedloga koji su, prema nacrtu objavljenom prošlog mjeseca, predviđali da Kijev ustupi dodatni teritorij, odustane od ambicije ulaska u NATO i prihvati ograničenja svojih oružanih snaga.
Merz je u govoru u subotu rekao da se Europa mora pripremiti na temeljnu promjenu odnosa sa Sjedinjenim Američkim Državama, suočena s rastućom prijetnjom iz Rusije.
„Desetljeća Pax Americane za nas u Europi, a time i za nas u Njemačkoj, uvelike su završena. Više ne postoji onako kako smo je poznavali. I nostalgija to neće promijeniti“, rekao je na stranačkom kongresu u južnom njemačkom gradu Münchenu.
German Chancellor Friedrich Merz has declared the "Pax Americana" over, warning of a permanent US withdrawal from Europe.
„Amerikanci sada vrlo, vrlo agresivno slijede vlastite interese. A to može značiti samo jedno: da i mi sada moramo slijediti vlastite interese.“
Europska unija nastoji ojačati poziciju Ukrajine korištenjem zamrznute imovine ruske središnje banke za financiranje vojnog i civilnog proračuna Kijeva.
Milijuni bez struje u Ukrajini
Ukrajina se u međuvremenu bori da zaustavi ruska napredovanja na bojištu te česta bombardiranja njezine energetske i vodne infrastrukture uoči zime.
Južni crnomorski lučki grad Odesa i okolna regija pretrpjeli su u subotu nestanke struje nakon velikog raketnog i dronskog napada na elektroenergetsku mrežu, zbog čega je više od milijun kućanstava ostalo bez električne energije, rekli su dužnosnici.
Turski predsjednik Tayyip Erdogan, nakon sastanka s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom u petak, rekao je da „mir nije daleko“ te da se nada kako će o mirovnom planu razgovarati s Trumpom.
Erdogan je u petak rekao Putinu da bi ograničeni prekid vatre u ratu, posebno usmjeren na energetsku infrastrukturu i luke, mogao biti koristan.
„Crno more ne bi trebalo promatrati kao bojište. Takva situacija samo bi štetila Rusiji i Ukrajini“, rekao je Erdogan u izjavama koje je u subotu objavio njegov ured.
Rusija je u petak napala dvije ukrajinske luke, oštetivši tri broda u turskom vlasništvu, uključujući brod koji je prevozio prehrambene zalihe, rekli su ukrajinski dužnosnici i jedan brodovlasnik, nekoliko dana nakon što je Moskva zaprijetila da će Ukrajini onemogućiti pristup moru.
