"don't look back in anger"

Njemački predsjednik stihovima Oasisa poslao poruku Britancima

Hina
04. pro. 2025. 20:06
Njemački predsjednik Frank-Walter Steinmeier pozvao je u četvrtak Britaniju da "preboli" Brexit i fokusira se na obnovu veza s Europom.

"Brexit je promijenio odnose"

Steinmeier se obratio političarima u parlamentu tijekom prvog državnog posjeta njemačkog predsjednika u posljednjih 27 godina, putovanja koje je započelo u srijedu kada su ga kralj Karlo i kraljica Camilla dočekali zajedno s njegovom suprugom Elke Budenbender u dvorcu Windsor.

"Brexit je promijenio naše odnose. Osjećala se nesigurnost, ali smo odlučili ne fokusirati se na to", rekao je Steinmeier, koji se u srijedu sastao s britanskim premijerom Keirom Starmerom.

Pozivajući na pragmatizam u odnosima Ujedinjenog Kraljevstva i Europske unije nakon što je Britanija napustila blok 2020., rekao je da bi bliže veze olakšale izvoz za tvrtke, smanjile troškove za potrošače i donijele korist ljudima s obje strane La Manchea.

"Ne gledajte unatrag s ljutnjom (Don't look back in anger)... Ostanite mirni i nastavite dalje (Keep calm and carry on)", rekao je njemački predsjednik, citirajući stihove grupe Oasis, kao i poznati slogan osmišljen još 1939. za podizanje morala Britanaca ususret rata. Steinmeier je njima htio pozvati Britaniju i Europu da se usmjere na budućnost i buduću suradnju.

Ranije u četvrtak, Steinmeier i njegova supruga položili su cvijeće na grob kraljice Elizabete.

Teme
britanija frank steinmeier keir starmer

