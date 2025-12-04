Njemački predsjednik stihovima Oasisa poslao poruku Britancima

"Ne gledajte unatrag s ljutnjom (Don't look back in anger)... Ostanite mirni i nastavite dalje (Keep calm and carry on)", rekao je njemački predsjednik, citirajući stihove grupe Oasis, kao i poznati slogan osmišljen još 1939. za podizanje morala Britanaca ususret rata. Steinmeier je njima htio pozvati Britaniju i Europu da se usmjere na budućnost i buduću suradnju.